Гандболистки «Динамо-Синары» сегодня, 16 декабря, проведут заключительный домашний матч в 2024 году на «Динамо Арене» против новороссийской «Черноморочки» в 16-м туре женской Суперлиги. Начало игры, которая будет доступна для просмотра в прямом эфире на сайте Федерации гандбола России, в 18-30 ч., сообщает V102.RU.
Напомним, бело-голубые в прошлом туре на выезде обыграли АГУ-«Адыиф» из Майкопа со счетом 35:31. Эта победа позволила команде Евгения Дмитриева забраться на пятое место. Динамовки вместе с тольяттинской «Ладой» и краснодарской «Кубанью» имеют в активе по 13 очков, но по дополнительным показателям именно «Синара» опережает своих прямых конкурентов. Отметим, в составе «Динамо» уже тренируется новичок коллектива Оксана Колодяжная. Воспитанница местного гандбола ранее выступала за бело-голубых, а затем играла за АГУ-«Адыиф», «Черноморочку» и «Кубань». 26-летняя спортсменка добавит вариативности волгоградскому составу и может помочь решить первую задачу на сезон — попасть в верхнюю шестерку по итогам предварительного этапа чемпионата.
«Черноморочка» выступает весьма успешно в нынешнем сезоне. «Морячки» выиграли 11 матчей из 13-ти, уступив только идущим в группе лидеров «Ростов-Дону» и «Астраханочке». Новороссийский клуб с 22-мя баллами располагается на второй позиции, на деле подтверждая свои самые серьезные амбиции в Суперлиге. Напомним, в первом круге «Черноморочка» дома обыграла «Динамо-Синару» благодаря более удачно проведенной концовке — 38:35.
Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев
Фото: ГК «Динамо-Синара» /vk.com (архив)