В Волгоградской области осудят селянина, вырубившего 11 сосен в лесу

До 7 лет колонии грозит 36-летнему жителю одного их хуторов Кумылженского района Волгоградской области за незаконную вырубку 11 здоровых сосен. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, мужчина предстанет перед судом по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 260 УК РФ (Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере). В ходе предварительного следствия вину он признал частично.

Установлено, что мужчина ремонтировал дом, и ему понадобились стройматериалы для кровли. Раздобыть их он решил в лесу. Бензопилой он орудовал на территорию Подтёлковского лесничества.

- В период с мая по июнь 2024 года мужчина спилил 11 сырорастущих деревьев породы сосна, которые при помощи автомобиля доставил на свою придомовую территорию, - сообщили в главке.





Пеньки обнаружили лесники и обратились в полицию. Ущерб оценивается в сумму, превышающую 1,3 миллиона рублей. Уголовное дело передано для рассмотрения в Кумылженский районный суд.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области