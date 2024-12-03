Прокуратура запросила 9 лет «строгача» для задавившего школьниц водителя «Нивы»





Представитель гособвинения в суде запросил 9 лет и шесть месяцев в колонии строгого режима для водителя «Нивы», задавившего насмерть в июне этого года двух школьниц в селе Райгород Волгоградской области. Об этом сообщила официальный представитель прокуратуры региона Оксана Черединина.

Напомним, в злополучный вечер на сельской улице на 14-летних девочек налетела белая «Нива». Отечественный внедорожник удирал от экипажа ДПС и мчался по поселку на огромной скорости. Уже после смертельной аварии стало очевидно, что 21-летний водитель пытался избежать встречи с полицейскими, так как находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и буквально едва стоял на ногах.





– Сегодня прокурор Светлоярского района Рустам Бектасов выступил в прениях сторон по уголовному делу в отношении 21-летнего жителя села Райгород, – сообщила СМИ Оксана Черединина. – С учетом обстоятельств совершения преступления и данных о личности виновного государственный обвинитель в прениях сторон предложил назначить фигуранту уголовного дела наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с запретом заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, в течение трех лет.

Приговор в отношении 21-летнего водителя должны вынести в районном суде Волгоградской области до конца года. Следующее судебное заседание пройдет 11 декабря.

Фото: прокуратура Волгоградской области