Расследования

Прокуратура запросила 9 лет «строгача» для задавившего школьниц водителя «Нивы»

Расследования 03.12.2024 14:04
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03.12.2024 14:04


Представитель гособвинения в суде запросил 9 лет и шесть месяцев в колонии строгого режима для водителя «Нивы», задавившего насмерть в июне этого года двух школьниц в селе Райгород Волгоградской области. Об этом сообщила официальный представитель прокуратуры региона Оксана Черединина. 

Напомним, в злополучный вечер на сельской улице на 14-летних девочек налетела белая «Нива». Отечественный внедорожник удирал от экипажа ДПС и мчался по поселку на огромной скорости. Уже после смертельной аварии стало очевидно, что 21-летний водитель пытался избежать встречи с полицейскими, так как находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и буквально едва стоял на ногах. 


Сегодня прокурор Светлоярского района Рустам Бектасов выступил в прениях сторон по уголовному делу в отношении 21-летнего жителя села Райгород, – сообщила СМИ Оксана Черединина. – С учетом обстоятельств совершения преступления и данных о личности виновного государственный обвинитель в прениях сторон предложил назначить фигуранту уголовного дела наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с запретом заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, в течение трех лет.

Приговор в отношении 21-летнего водителя должны вынести в районном суде Волгоградской области до конца года. Следующее судебное заседание пройдет 11 декабря.

Фото: прокуратура Волгоградской области

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