Происшествия 13.12.2024 09:25
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13.12.2024 09:25
В жилом комплексе «Комарово» в Советском районе в лифтах многоэтажек застряли волгоградцы. Сигналы о помощи люди подают в домовых чатах, передает V102.RU.
Напомним, около двух часов ночи 13 декабря в домах жилого комплекса пропал свет. С отключением электричества стали остывать батареи в квартирах.
По словам волгоградцев, сегодня утром свет появился на 20 минут. Однако затем пропал. Это вызвало остановку лифтов, в которых находятся горожане, спешащие на работу и учебу. В частности, такая ситуация произошла в доме №80д по ул. Комарова.
Между тем, дозвониться до ООО «Волгаэнергосеть-СНТ», которая отвечает за подачу электричества в ЖК, по-прежнему не удается. По данным информагентства, причиной отключения света в жилом комплексе стал обрыв кабеля.
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