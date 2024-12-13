Происшествия

ЖК «Комарово» в Волгограде в пятницу тринадцатого остался без света

Происшествия 13.12.2024 08:46
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13.12.2024 08:46


В Советском районе Волгограда жители домов в ЖК «Комарово» сегодня, 13 декабря, из-за аварии на электросетях остались без света. Как рассказали V102.RU волгоградцы, с исчезновением электричества в квартирах стали остывать батареи.
По данным информагентства, авария произошла на оборудовании ООО «Волгаэнергосеть-СНТ». Дозвониться в компанию по горячей линии пока не удается. По предварительной информации, произошел обрыв кабеля. 

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