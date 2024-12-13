Гандболисты «Каустика» проиграли «Динамо» и вылетели из Кубка России





Гандболисты волгоградского «Каустика» накануне, 12 декабря, в 1/8 финала Кубка России дома в напряженной борьбе уступили астраханскому «Динамо» со счетом 25:27 и завершили выступление в турнире, сообщает V102.RU.

Напомним, несколько дней назад «химики» прервали серию из 13-ти поражений подряд в Суперлиге, обыграв на родной площадке уфимский «Акбузат» — 32:30. Поэтому волгоградская команда, получив заряд положительных эмоций, была настроена добиться успеха и в кубковом противостоянии с географическими соседями. Подопечные Дмитрия Бочарникова в 1/16 Кубка страны на выезде одолели краснодарский клуб «Барсы» — 39:32, а динамовцы на аналогичной стадии в Казани выиграли у местного «Зиланта» — 36:30.

Во вчерашнем матче счет открыли гости в результате попадания Альберта Гумарова. Вскоре сравнял волгоградский гандболист Семен Арзамасов. На восьмой минуте Никита Ларин реализовал семиметровый. Затем после сейва голкипера «химиков» Никиты Михайлова Даниил Кольцов мастерски завершил атаку и сделал счет 4:3 в пользу «Каустика». В середине тайма Михайлов отразил два подряд броска с пенальти, однако спустя пару минут Гумаров оформил дубль, за счет чего «Динамо» оторвалось на два мяча. В самом начале заключительной пятиминутки тайма опытный Сергей Косенков, еще в прошлом сезоне выступавший за астраханский клуб, поразил ворота гостей. После этого лишь Леониду Кутепову из стана бело-голубых удалось отправить мяч в сетку ворот до перерыва. По итогам первой половины астраханцы лидировали - 14:13.





В начале второго тайма спасение совершил Никита Михайлов, а в следующей комбинации его тезка Филев снова сравнял. Интрига держалась практически до последнего. Команды поочередно выходили вперед, имея равные шансы на успех. В последней десятиминутке встречи «Динамо» удалось получить преимущество в два мяча. Волгоградцы располагали возможностями уйти от поражения в концовке, но обидные потери и недостаточная реализация «химиков» в решающий момент сыграли за географических соседей, которые праздновали итоговую победу со счетом 27:25. Таким образом, бело-голубые вышли в 1/4 финала Кубка России, а «Каустик» завершил борьбу за трофей.

Лучшими бомбардирами в составе хозяев стали Сергей Косенков и Никита Светлов, забросившие по шесть мячей. Четыре попадания оформил Никита Ларин. Никита Михайлов провел хороший поединок, отразив 17 из 43 бросков в общей сложности.

19 декабря «Каустик» на выезде проведет последний матч в Суперлиге в 2024 году против «Пермских медведей».

Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев