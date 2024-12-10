Спорт

«Динамо-Синара» вернулось в первую шестерку Суперлиги после победы в Майкопе

Спорт 10.12.2024 21:40
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10.12.2024 21:40


«Динамо-Синара» сегодня, 10 декабря, в 14-м матче женской Суперлиги на выезде обыграло майкопский АГУ-«Адыиф» со счетом 35:31. Бело-голубые одержали вторую победу подряд, сообщает V102.RU.

Первый тайм остался за командой Евгения Дмитриева. Волгоградки выдали ударный старт, в ходе которого забросили по разу Екатерина Скивко, Арина Безбабных и Анастасия Шкитина в быстром отрыве. Вскоре гости заработали право на исполнение семиметрового, но Виктория Турусина не смогла переиграть голкипера Людмилу Баскакову. В следующей комбинации Зурета Коблева оформила первый мяч хозяек. Далее Екатерина Скивко и капитан «Синары» Софья Васильева увеличили преимущество до четырех очков. Майкопчанки на мощный старт динамовок ответили точным попаданием Елизаветы Суздальцевой с семиметровой отметки.

Игра шла под контролем бело-голубых. На 17-й минуте после реализации Екатерины Долматовой счет стал 13:6 в пользу гостей, и тренерский штаб АГУ-«Адыифа», состоявший из тандема специалистов Дымченко-Гузов, взял тайм-аут. Вслед за минутным перерывом адыгейские гандболистки совершили потерю, которой воспользовалась Васильева, реализовавшая стремительную контратаку.

Отметим, в первом тайме хозяйки допустили большое количество ошибок, которыми стабильно пользовались волгоградские спортсменки. В заключительной десятиминутке тайма разыгрались в составе бело-голубых обе Софии - Романенко и Лыжина. В активе тезок три заброшенных мяча на двоих на данном игровом отрезке. Последний результативный бросок в тайме совершила Екатерина Долматова, установившая счет 19:12 в пользу «Динамо-Синары» по итогам тайма. Несколько ключевых спасений совершила вратарь гостей Мария Дувакина, поспособствовавшая комфортному преимуществу динамовского коллектива к перерыву.

С начала второй половины встречи АГУ-«Адыиф» сразу показал боевой настрой. Анастасия Алексеева сократила отставание, а затем Людмила Баскакова отразила выстрел Виктории Турусиной с пенальти. Правда, вскоре уже Долматова после нарушения правил на своей тезке Скивко реализовала штрафной бросок. Адыгейские гандболистки держали в напряжении оппоненток почти до окончания матча.

Бело-голубые имели достаточное количество моментов, чтобы убежать в еще больший отрыв, но гостей стала подводить реализация. Уверенно действовала Баскакова на последнем рубеже, остановившая несколько красивых атак динамовских исполнительниц. И полевые игроки коллектива из Майкопа показали характер, за счет которого удалось приблизиться к волгоградскому клубу. Но все же «Динамо-Синара» довело дело до итоговой и непростой победы. На последней минуте дубль оформила София Романенко, которая установила окончательный результат противостояния в пользу бело-голубых — 35:31. Лучшим бомбардиром в составе победительниц стала именно Романенко, забросившая в общей сложности семь мячей. Лучшим игроком поединка в волгоградской команде признана Екатерина Долматова, которая отличилась пять раз. Столько же попаданий в активе Анастасии Шкитиной. 

Таким образом, «Динамо-Синара» одержало пятую победу в нынешнем розыгрыше Суперлиги и первую в гостях.  Бело-голубые заработали 13 баллов и вернулись в первую шестерку. 16 декабря динамовки проведут последний домашний матч года в чемпионате против идущей в группе лидеров новороссийской «Черноморочки». Начало поединка на «Динамо Арене» в 18-30 ч.

Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев

Фото: ГК «Динамо-Синара» vk.com (архив)

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