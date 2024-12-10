



Тракторозаводский районный суд Волгограда огласил приговор в отношении двух рецидивистов, забивших до смерти своего приятеля и закопавших его тело на дачном участке. Как сообщили V102.RU в пресс-службе районного суда, напарникам теперь придется провести в исправительной колонии строгого режима по 11 лет каждому.

Как ранее сообщалось информагентством, 50-летний и 55-летний приятели в августе прошлого года на территории СНТ в Тракторозаводском районе распивали спиртные напитке. В ходе застолья произошел конфликт, в котором один из обвиняемых нанес пострадавшему несколько ударов в голову и по телу. В это время второй фигурант дела взял многожильный кабель и нанес также несколько ударов пострадавшему, от чего последний скончался на месте, получив множество переломов, травм головы и туловища.

Они же через несколько дней решили замести следы и закопали тело в огороде. Также фигуранты похитили сотовый телефон и банковскую карту погибшего.

По решению суда оба признаны виновными в убийстве. Им назначено наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет с отбыванием в колонии строгого режима, а также с ограничением свободы на срок 1,5 года.

Свою вину напарники не признали. Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке.