Расследования

В Волгограде двое мужчин убили и закопали в огороде на даче своего приятеля

Расследования 10.12.2024 13:07
0
10.12.2024 13:07


Тракторозаводский районный суд Волгограда огласил приговор в отношении двух рецидивистов, забивших до смерти своего приятеля и закопавших его тело на дачном участке. Как сообщили V102.RU в пресс-службе районного суда, напарникам теперь придется провести в исправительной колонии строгого режима по 11 лет каждому.

Как ранее сообщалось информагентством, 50-летний и 55-летний приятели в августе прошлого года на территории СНТ в Тракторозаводском районе распивали спиртные напитке. В ходе застолья произошел конфликт, в котором один из обвиняемых нанес пострадавшему несколько ударов в голову и по телу. В это время второй фигурант дела взял многожильный кабель и нанес также несколько ударов пострадавшему, от чего последний скончался на месте, получив множество переломов, травм головы и туловища. 

Они же через несколько дней решили замести следы и закопали тело в огороде. Также фигуранты похитили сотовый телефон и банковскую карту погибшего. 

По решению суда оба признаны виновными в убийстве. Им назначено наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет с отбыванием в колонии строгого режима, а также с ограничением свободы на срок 1,5 года. 

Свою вину напарники не признали. Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
10.12.2024 14:57
Расследования 10.12.2024 14:57
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.12.2024 13:41
Расследования 10.12.2024 13:41
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.12.2024 11:38
Расследования 10.12.2024 11:38
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.12.2024 11:12
Расследования 10.12.2024 11:12
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.12.2024 10:46
Расследования 10.12.2024 10:46
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.12.2024 10:32
Расследования 10.12.2024 10:32
Комментарии

0
Далее
Расследования
09.12.2024 17:32
Расследования 09.12.2024 17:32
Комментарии

0
Далее
Расследования
09.12.2024 14:04
Расследования 09.12.2024 14:04
Комментарии

0
Далее
Расследования
09.12.2024 13:44
Расследования 09.12.2024 13:44
Комментарии

0
Далее
Расследования
09.12.2024 12:31
Расследования 09.12.2024 12:31
Комментарии

0
Далее
Расследования
09.12.2024 09:03
Расследования 09.12.2024 09:03
Комментарии

0
Далее
Расследования
08.12.2024 15:15
Расследования 08.12.2024 15:15
Комментарии

0
Далее
Расследования
07.12.2024 18:33
Расследования 07.12.2024 18:33
Комментарии

0
Далее
Расследования
07.12.2024 12:57
Расследования 07.12.2024 12:57
Комментарии

0
Далее
Расследования
07.12.2024 11:32
Расследования 07.12.2024 11:32
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:38
Андрей Бочаров показал Патрушеву и Устинову три заводаСмотреть фотографии
15:22
В Госдуме предложили штрафовать за незаконное производство и сбыт метанолаСмотреть фотографии
14:57
Жительница Волгоградской области скинула мужчину с балконаСмотреть фотографии
14:28
Балет-былину «Илья Муромец и перо Жар-птицы» представили на сцене «Царицынской оперы»Смотреть фотографии
13:44
«Давно пора»: в Волгограде нашлись довольные сокращением пригородных маршрутокСмотреть фотографии
13:41
Депутаты одобрили кандидата Галину Аликову на пост главы облкомветеринарииСмотреть фотографии
13:32
Ветераны «Ротора» сыграют с болельщиками на «Динамо Арене»Смотреть фотографии
13:07
В Волгограде двое мужчин убили и закопали в огороде на даче своего приятеляСмотреть фотографии
12:55
Под Волгоградом осудят погубившего пенсионерку пьяного водителяСмотреть фотографии
12:55
Путин повысил в званиях главу СУ СК по Волгоградской области и его первого замаСмотреть фотографии
12:47
Депутаты рекомендовали Марину Морозову на пост главы облкомсельхозаСмотреть фотографии
12:11
Валерий Ростовщиков отметил неравнодушие госслужащих, общественников и журналистовСмотреть фотографии
12:03
Алексей Кидалов сохранит пост главы облкоминформтехнологииСмотреть фотографии
11:38
Опубликовано видео избиения цыганкой женщины в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
11:38
Владимир Якушев поздравил бойцов спецоперации с Днем Героев ОтечестваСмотреть фотографии
11:15
Патрушев-старший и Устинов прилетели в Волгоград с рабочим визитомСмотреть фотографии
11:13
Банк Уралсиб продлил акцию «Путешествия с кешбэком»Смотреть фотографии
11:12
V102.RU: разлетевшееся на куски в центре Волгограда такси арендовали для покатушекСмотреть фотографии
10:46
Мигрант получил 7,8 лет за убийство земляка под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:32
Избитую в «Магните» покупательницу ищут в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:19
В Волгограде предприниматель превратил мясной фарш в рыбуСмотреть фотографии
10:10
Новогодняя распродажа: в Волгограде объявили скидки на квартиры в новостройкахСмотреть фотографии
09:48
Гандболистки «Динамо-Синары» 10 декабря на выезде сыграют с клубом АГУ-«Адыиф»Смотреть фотографии
09:41
«Одна ушла своими ногами»: врачи рассказали о состоянии пострадавших в жуткой аварии в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:26
В Волгограде на улице Рокоссовского во второй раз выросли сосныСмотреть фотографии
09:01
«Яндекс такси разорвало на части»: в страшном ДТП в центре Волгограда ранены пятероСмотреть фотографииCмотреть видео
08:16
Федералы в Волгограде разыскивают владельца грузовика с опасными отходамиСмотреть фотографии
06:56
В Волгограде УК заплатит полмиллиона рублей за потоп в двух квартирахСмотреть фотографии
21:37
«Неужели дождались?»: «Каустик» одержал первую победу в СуперлигеСмотреть фотографии
21:04
Волгоградцы сыграли «Ауфтакт» для Пахмутовой по ее рукописным нотамСмотреть фотографииCмотреть видео
 