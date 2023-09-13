На севере Волгограда двое мужчин убили и закопали в кустах приятеля









В Волгограде оперативники задержали двух мужчин, которые убили и закопали на ул. Шурухина 42-летнего мужчину. По информации следователей, волгоградец пропал еще 5 августа, о чем через четыре дня сообщил в полицию его родной брат.





– В ходе доследственной проверки следователями было установлено, что в день исчезновения мужчина направился на свою дачу на ул. Шурухина, после чего его никто не видел. При этом после 5 августа по банковской карте мужчины происходили списания денежных средств, – сообщила официальный представитель СУ СК России по Волгоградской области Дарья Буянова. – Благодаря слаженной работе следователей, криминалистов и оперативных сотрудников МВД были установлены двое местных жителей, которые пользовались банковской картой мужчины.









Мужчин задержали. На первых же допросах волгоградцы рассказали, что при распитии спиртного между ними и 42-летним мужчиной произошла ссора, в ходе которой они нанесли ему множество ударов, в том числе по голове, от чего он скончался.





По информации СУ СКР, поняв, что жертва мертва, мужчины оттащили его тело в кусты и закопали. Также в ходе допроса подозреваемые сообщили, что после совершенного убийства они при помощи телефона погибшего пользовались его банковской картой.





– В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по п.«ж» ч.2 ст.105 УК РФ – убийство, совершенное группой лиц, – сообщает Дарья Буянова. – В настоящее время фигуранты задержаны в порядке ст.91-92 УПК РФ, с их участием проводится комплекс неотложных следственных действий. Следственный орган намерен ходатайствовать пред судом об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения в виде заключения под стражу.