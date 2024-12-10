Экология

Федералы в Волгограде разыскивают владельца грузовика с опасными отходами

Экология 10.12.2024 08:16
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10.12.2024 08:16


Нижне-Волжским межрегиональным управлением Росприроднадзора  установлен факт сброса строительных отходов с грузового транспортного средства в поселке Верхнезареченский Волгограда. Как сообщили V102.RU в ведомстве, сигнал о загрязнении окружающей среды поступил от неравнодушного гражданина. 
Информация подтвердилась после выезда на место происшествия. Специалисты зафиксировали горы битого кирпича, древесину и бетон, которые были сброшены на землю. 
Данные строительные отходы отнесены к V классу опасности, их объем составил – 32 куб.м., а  площадь захламленной территории – 24 кв.м.
По данному факту Управлением возбуждено дело об административном правонарушении и проводится административное расследование с целью установления виновных лиц и принятия дальнейших мер административного воздействия.
Фото из архива V102.RU

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