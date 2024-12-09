Спорт

Волгоградские ватерполисты одержали одну победу в двух матчах с «Балтикой» в Суперлиге

Спорт 09.12.2024 20:39
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09.12.2024 20:39


Ватерполисты волгоградского «Спартака» во втором туре российской Суперлиги в Санкт-Петербурге в двух матчах победили со счетом 11:10 и уступили в серии пенальти местной «Балтике», сообщает V102.RU.

Красно-белые в прошлом туре соревнований в родном бассейне дважды обыграли московский МКСШОР «Восток», а балтийцы в гостях оба раза проиграли в Астрахани «Динамо-СШОР». Команда из Северной столицы была настроена исправиться после поражений перед родными трибунами. При этом стартовый период первого очного матча остался все же за «Спартаком». Мячи в сетку отправили Сергей Буланаев в большинстве, Константин Шейкин и Владимир Нежинский. За несколько секунд до перерыва в составе хозяев один мяч отыграл Аскар Махиянов. В следующей четверти питерские ватерполисты догнали оппонентов, но затем Артем Жабкин с игры восстановил минимальное преимущество волгоградцев — 4:3.

Третья восьмиминутка выдалась очень результативной. Спартаковец Василий Еськов на старте отрезка переиграл голкипера Тимофея Грачева. Однако после голевой атаки мощный рывок совершили хозяева, которые отправили четыре мяча подряд в ворота Петра Федотова. Теперь уже красно-белые находились в роли догоняющих, но действующим вице-чемпионам России удалось отыграться благодаря попаданиям Сергея Буланаева и Тимура Шайхутдинова. На заключительной минуте четверти Макар Сальников и Владимир Нежинский обменялись результативными попаданиями. Четвертый и решающий период остался за волгоградскими спортсменами. Шейкин, Шайхутдинов и Нежинский по разу отличились. Балтийцы на последней минуте поединка ответили двумя мячами, но лишь сократили итоговое отставание до минимума. 11:10 —  победа «Спартака» в очередном непростом матче в нынешнем сезоне.

Стартовый период повторной встречи, которая состоялась накануне, 8 декабря, остался снова за волгоградским коллективом. Капитан гостей Михаил Рудай реализовал численное преимущество, а затем поразил ворота Константин Шейкин. Балтийцы сократили отставание, после чего Шейкин был точен с пенальти, сделав счет 3:1 к перерыву. Во второй восьмиминутке обе команды порадовали зрителей всего одним точным броском, который исполнил питерский ватерполист Артем Калтыгин. 

В следующей четверти на попадание Рудая ответили Святослав Денисов и Михаил Иванков. Установилось равенство к заключительному периоду.  В последнем отрезке команды трижды поразили ворота друга друга, переведя противостояние в серию пенальти. Пятиметровые броски у гостей не смогли реализовать Константин Шейкин и Степан Андрюков. Балтийцы промахнулись с точки один раз, но это не помешало им выиграть по пенальти - 4:3. Матч закончился с общим счетом 11:10 в пользу питерского клуба. 

«Спартак-Волгоград» занимает третье место в Суперлиге. 17 и 18 января после новогоднего перерыва красно-белые примут дома принципиальных соперников и лидеров нынешнего турнира — казанский «КОС-Синтез».

Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев


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