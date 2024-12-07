«Зачастую результат лечения превосходит ожидания»: волгоградца номинировали на звание лучшего онколога страны





Накануне Международного дня борьбы против рака в России выбирают лучших онкологов. За самых профессиональных врачей, не потерявших себя в бесконечном круговороте медицинских историй, голосуют сами пациенты. Одним из номинантов на премию «Будем жить» стал заведующий отделением хирургических методов лечения Волгоградского онкоцентра Михаил Постолов. О своей работе и лучшей благодарности за труд он рассказал корреспондентам ИА «Высота102». Накануне Международного дня борьбы против рака в России выбирают лучших онкологов. За самых профессиональных врачей, не потерявших себя в бесконечном круговороте медицинских историй, голосуют сами пациенты. Одним из номинантов на премию «Будем жить» стал заведующий отделением хирургических методов лечения Волгоградского онкоцентра Михаил Постолов. О своей работе и лучшей благодарности за труд он рассказал корреспондентам ИА «Высота102».

Виктория Чумакова

Коллаж V102.RU



Говорят, что в медицинских вузах большинство парней мечтают о профессии хирурга. Со временем предпочтения многих из них меняются. А вот в случае Михаила Постолова, сына опытных врачей, выбор был очевиден с самого начала.Еще в начале пути молодой онколог понимал важность баланса между уверенностью в своих силах и самоуверенностью, таящей немало рисков как для пациента, так и для самого врача.? – рассуждает врач.В сотнях медицинских историй, за которыми стоят реальные человеческие судьбы, Михаил Постолов нередко находит общее. В жизненной гонке его пациенты находили время буквально на все… только не на самих себя.- комментирует врач-онколог.Для каждого пациента диагноз «рак» становится серьезным потрясением. И все же сегодня, благодаря историям излечившихся горожан, он уже не выглядит, как абсолютно непобедимый.настаивает хирург-онколог.Нырнувший в свою работу с головой, каждый врач рано или поздно начинает поиски лекарства от профессионального выгорания. Для Михаила Постолова спасением от рутины становятся встречи с бывшими пациентами.говорит онколог