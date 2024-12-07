Здравоохранение

«Зачастую результат лечения превосходит ожидания»: волгоградца номинировали на звание лучшего онколога страны

Здравоохранение 07.12.2024 15:36
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07.12.2024 15:36


Накануне Международного дня борьбы против рака в России выбирают лучших онкологов. За самых профессиональных врачей, не потерявших себя в бесконечном круговороте медицинских историй, голосуют сами пациенты. Одним из номинантов на премию «Будем жить» стал заведующий отделением хирургических методов лечения Волгоградского онкоцентра Михаил Постолов. О своей работе и лучшей благодарности за труд он рассказал корреспондентам ИА «Высота102».
Говорят, что в медицинских вузах большинство парней мечтают о профессии хирурга. Со временем предпочтения многих из них меняются. А вот в случае Михаила Постолова, сына опытных врачей, выбор был очевиден с самого начала.
- У меня никогда не было проблем с выбором профессии. Мои мама и папа – хирурги, профессора, доктора медицинских наук. Конечно, я всегда хотел быть таким, как они, - признает Михаил Постолов. – После работы в больнице скорой помощи я пришел в онкологический центр. Каким должен быть врач-онколог? Жестким, но не жестоким. Прогноз течения болезни всегда устанавливается уже в процессе лечения, поэтому мы должны всеми силами убедить человека начать это лечение. Зачастую результат превосходит и его, и наши собственные ожидания!
Еще в начале пути молодой онколог понимал важность баланса между уверенностью в своих силах и самоуверенностью, таящей немало рисков как для пациента, так и для самого врача.  
- Когда ты понимаешь, что можешь самостоятельно справиться со всеми возникающими в операционной ситуациями, приходит уверенность в своих силах. Но изначально нужно помнить о золотой середине. Она, на мой взгляд, складывается из двух принципиально важных вопросов: действительно ли пациенту нужна операция? И как он будет жить после нее? – рассуждает врач.
В сотнях медицинских историй, за которыми стоят реальные человеческие судьбы, Михаил Постолов нередко находит общее. В жизненной гонке его пациенты находили время буквально на все… только не на самих себя.
- Если бы мои слова через какой-то громкоговоритель услышали многие люди, я бы сказал вот что: «Не нужно ждать, пока что-то заболит или вовсе перестанет работать. Нужно регулярно обследоваться». В первую очередь все почему-то думают о своих обязанностях на работе и при этом забывают про самих себя. Отсюда и запущенные формы заболевания, с которыми мы встречаемся достаточно часто, - комментирует врач-онколог.
Для каждого пациента диагноз «рак» становится серьезным потрясением. И все же сегодня, благодаря историям излечившихся горожан, он уже не выглядит, как абсолютно непобедимый.
- Сейчас к онкологии наконец начинают относиться, как к обычной болезни, которую можно вылечить и пережить. И огромную роль в этом вопросе играют организации, созданные самими пациентами. Истории успеха над болезнью побуждают других людей не опускать руки, бороться и зачастую побеждать. Ведь в наше время все больше видов злокачественных новообразований становятся если не излечимыми, то контролируемыми при своевременном обращении и грамотном лечении. Чем больше мы узнаем о причинах их появления, тем выше шансы разработки эффективных лекарств. Сейчас, в эру исследования молекулярно-генетических подоснов возникновения этого недуга, в клиническую практику внедряются совершенно новые препараты, воздействующие на саму причину появления злокачественной клетки. Я убежден, что за нами будущее, - настаивает хирург-онколог. - К сожалению, иногда люди воспринимают диагноз как приговор и не верят ни в выздоровление, ни в возможность продления жизни. Они попросту отказываются от лечения. В этот случае нам требуется помощь мультидисциплинарной команды, в состав которой входят и психологи. Такая практика внедрена в нашем онкодиспансере.
Нырнувший в свою работу с головой, каждый врач рано или поздно начинает поиски лекарства от профессионального выгорания. Для Михаила Постолова спасением от рутины становятся встречи с бывшими пациентами.
- Силы появляются тогда, когда ты встречаешь людей спустя несколько лет после их выписки и слышишь, что они живут полноценной жизнью, - говорит онколог. -  Лично для меня этот простой разговор с человеком, которому я смог помочь, становится лучшей благодарностью за работу.
Виктория Чумакова
Коллаж V102.RU

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