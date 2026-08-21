



Учёные Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» зафиксировали уникальный случай: у рыжей вечерницы (Nyctalus noctula) из Ростовской области одновременно обнаружили два вируса – альфакоронавирус и бастровирус. Как передает Привет-Ростов, подобная коинфекция у рукокрылых на территории России ранее не регистрировалась.

Биоматериал для анализа собрали в 2022–2023 годах у особей, проходивших реабилитацию в специализированном центре при Донском государственном техническом университете (ДГТУ). Первичный анализ выявил альфакоронавирус, а при более детальном изучении того же образца обнаружили бастровирус – его наличие позже подтвердили отдельным исследованием.

Генетическое секвенирование показало, что обнаруженный альфакоронавирус на 99,24% идентичен штамму, выделенному у летучей мыши в Испании в 2007 году. Бастровирус совпал на 97,33% с изолятом, взятым от рыжей вечерницы в Московской области в 2023 году. При этом бастровирус у летучих мышей в России фиксируют лишь во второй раз.

Авторы научной работы отмечают, что за подобными случаями необходимо вести систематический мониторинг. Регулярное наблюдение за популяциями летучих мышей позволяет отслеживать циркуляцию патогенов и оценивать потенциальные риски их передачи человеку.

Исследователи ДГТУ также установили, что во время спячки кишечные бактерии рыжих вечерниц вырабатывают вещества, защищающие ДНК хозяина от повреждений. Эта особенность позволяет летучим мышам переносить опасные вирусы без развития болезни и помогает учёным точнее оценивать риски передачи патогенов человеку. Исследование выполнено в рамках проекта «Летучие мыши» при поддержке гранта Российского научного фонда

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