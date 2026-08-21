В Волгограде нашли бомбу времен Сталинградской битвы





В Краснооктябрьском районе Волгограда обнаружена фугасная авиационная бомба, пролежавшая в земле более 80 лет после ожесточенной Сталинградской битвы. По информации МЧС, опасный предмет нашли при проведении земляных работ. ФАБ-250 обезвредят пиротехники расчета Донского спасательного центра, которые должны в ближайшее время прибыть в город.

Напомним, в июле 2026 года такой боеприпас был обнаружен в Городищенском районе и затем подорван специалистами в безопасном месте.



Фото ГУ МЧС по Волгоградской области (архив)