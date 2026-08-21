Жительница Волгограда сняла на видео двух молодчиков, который привезли в прицепе стройотходы с мусором и вывалили их прямо на улице. Как рассказала ИА «Высота 102» женщина, это произошло 19 августа на улице Морской, 69 в Красноармейском районе Волгограда.
Когда волгоградка стала стыдить молодых людей, они попытались оправдаться тем, что являются всего лишь рабочими, а привезти сюда мусор им приказал «хозяин». Женщина надеется, что этого человека и перевозчиков хлама привлекут к ответственности.
Видео читательницы V102.RU