









Жительница Волгограда сняла на видео двух молодчиков, который привезли в прицепе стройотходы с мусором и вывалили их прямо на улице. Как рассказала ИА «Высота 102» женщина, это произошло 19 августа на улице Морской, 69 в Красноармейском районе Волгограда.

Когда волгоградка стала стыдить молодых людей, они попытались оправдаться тем, что являются всего лишь рабочими, а привезти сюда мусор им приказал «хозяин». Женщина надеется, что этого человека и перевозчиков хлама привлекут к ответственности.

Напомним, накануне ИА «Высота 102» сообщало о том, что в Иловлинском районе Волгоградской области также был зафиксирован факт сброса стройотходов на почву. В видеоролике фигурировал автомобиль известной волгоградской компании.