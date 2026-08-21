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Бдительная волгоградка застукала водителя, выгрузившего стройотходы на улице

Происшествия 21.08.2026 07:44
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21.08.2026 07:44




Жительница Волгограда сняла на видео двух молодчиков, который привезли в прицепе стройотходы с мусором и вывалили их прямо на улице. Как рассказала ИА «Высота 102» женщина, это произошло 19 августа на улице Морской, 69 в Красноармейском районе Волгограда. 

Когда волгоградка стала стыдить молодых людей, они попытались оправдаться тем, что являются всего лишь рабочими, а привезти сюда мусор им приказал «хозяин». Женщина надеется, что этого человека и перевозчиков хлама привлекут к ответственности. 

Напомним, накануне ИА «Высота 102» сообщало о том, что в Иловлинском районе Волгоградской области также был зафиксирован факт сброса стройотходов на почву. В видеоролике фигурировал автомобиль известной волгоградской компании.

Видео читательницы V102.RU

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