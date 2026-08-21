ЦГМС: жара до +38 надвигается на Волгоградскую область





В Волгоградской области в ближайшие дни ожидается повышение дневной температуры воздуха. По данным регионального ЦГМС, уже завтра, 22 августа, на некоторых территориях области столбик термометра поднимется до +38. При этом осадков в регионе в краткосрочной перспективе не прогнозируется.

Не обнадежили волгоградцев, снова вынужденных терпеть жару, и в Гидрометцентре. По данным синоптиков, на части территории до 25 августа сохранятся два вида погодной опасности – засуха и чрезвычайная пожароопасность.



