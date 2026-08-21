Федеральные новости

Очередь на Крымском мосту со стороны Керчи выросла до 200 машин

По данным канала оперативной информации о ситуации на Крымском мосту, за последний час очередь перед пунктом ручного досмотра со стороны Керчи значительно выросла. Как передает ИА «Живая Кубань», Если...