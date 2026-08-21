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Общество

В Госдуме разработали правки в закон после штрафа волгоградцу за стрельбу по дрону

Общество 21.08.2026 09:22
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21.08.2026 09:22


История с волгоградским фермером, наказанным за стрельбу по беспилотнику, стала поводом к дискуссии о необходимости корректировок российского законодательства. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на «Парламентскую газету».

Сейчас граждан штрафуют за использование оружия в населенных пунктах, не делая исключений для случаев самообороны от атак БПЛА. Однако закон должен быть адаптирован к новым реалиям, считает зампред бюджетного комитета Госдумы Каплан Панеш. По его словам, необходимо закрыть этот законодательный пробел и позволить людям защищать дома от дронов без риска получить штраф, если при этом не создается угроза для окружающих. 
В настоящее время законодательство прямо запрещает гражданским лицам пресекать полет БПЛА, эти полномочия закреплены исключительно за силовыми структурами.

При этом в условиях регулярных атак дронов на приграничные и тыловые регионы люди оказываются в ситуации крайней необходимости без четкого алгоритма действий.
- Депутаты уже разработали проект изменений в КоАП РФ, согласно которому при применении личного оружия против беспилотников в целях обеспечения безопасности никакого наказания для граждан быть не может. В условиях атак БПЛА таких людей нужно поощрять, а не наказывать, — отметил Панеш.

По его словам, законодательный пробел необходимо закрывать комплексно.

- Мы не должны поощрять хаотичную стрельбу в населенных пунктах, но обязаны дать гражданам правовую определенность: если человек действует в условиях реальной угрозы, если он не нарушает меры безопасности и не причиняет вреда окружающим, он не должен платить штраф за попытку защитить свой дом и соседей, — подчеркнул депутат. 

Напомним, история с волгоградским пенсионером Николаем Мухиным, которого оштрафовали на 40 тысяч рублей за попытку сбить украинский летательный аппарат,  вызвала большой общественный резонанс. Накануне, 20 августа,  Волгоградский облсуд отменил штраф жителю региона, пояснив, что он действовал в условиях крайней необходимости. О том, что административное законодательство надо скорректировать в связи с новой реальностью, высказывались  ранее и в партии «Единая Россия». 

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