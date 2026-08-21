



В матче 7-го тура по футболу среди команд Первой лиги между командами «Арсенал» и «Ротор» закончился победой тульской команды – 2:1.

Эксперименты с составом волгоградской команды привели к потере игрового рисунка и поражению. Тренеры сине-голубых, чтобы сгладить напряжённый график решили поберечь футболистов основного состава и выпустил игроков ротации, что сказалось на качестве игры. Волгоградцы играли на отбой с целью сохранить нули до перерыва, чтобы во втором тайме решить судьбу матча в свою пользу, но красно-жёлтые не разделили оптимизма Дмитрия Парфёнова и наказали гостей за просчёты.После матча тренеры поделились впечатлениями от матча.Дмитрий Гунько «Арсенал»:Но парни заслужили эту победу и порадовали тульских болельщиков. Атмосфера на стадионе была по-настоящему хорошей. Даже в будний день трибуны постепенно заполнялись, и эта поддержка многое значит. Чувствовалось, что ребята полностью отдались игре.Дмитрий Парфёнов («Ротор»):Во втором тайме команда максимально старалась вернуться в игру – и в итоге сократила отставание, создала моменты. Понятно, что отыграть два мяча на выезде у мотивированного соперника – задача крайне непростая. Тем не менее ребята старались до конца, и за это им респект. Считаю, что команда точно не заслужила поражения по самоотдаче. Но результат есть результат – будем разбирать ошибки и двигаться дальше.Победа «Арсенала» стала следствием уверенной игры в первом тайме и умения использовать слабые места соперника: два гола до перерыва фактически предопределили исход встречи. Для «Ротора» матч стал проверкой на устойчивость при экспериментальном составе – и показал, что ротация в условиях напряжённого графика требует более тонкой настройки взаимодействия на поле. При этом волевая попытка отыграться во втором тайме, и самоотдача игроков дают тренерскому штабу волгоградцев понятные точки для работы: прежде всего – над концентрацией в ключевых эпизодах и реализацией моментов. С учётом плотной турнирной таблицы обеим командам предстоит оперативно скорректировать подготовку к следующим играм.