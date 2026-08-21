Главное

Облсуд отменил штраф пенсионеру Мухину, стрелявшему в дрон ВСУ Новый учебный год – новые горизонты: как Волгоградская область строит образование будущего Заводской КПП превратился в арт-объект Прецедент Мухина: КоАП РФ могут изменить после штрафа за стрельбу в дрон Украины Дефицит топлива: эксперты прогнозируют ухудшение ситуации на АЗС Волгограда

Актуально

«Это наша земля»: матери участников СВО отбили в суде Волгограда паи у «новых фермеров»

«Я такого от родины не ждал»: пенсионер из Волгоградской области стал героем Сети после штрафа за попытку сбить БпЛА

«Буду вынужден писать президенту»: участник СВО требует защитить земли под Волгоградом от «новых фермеров»

Федеральные новости

Федеральные новости
 Очередь на Крымском мосту со стороны Керчи выросла до 200 машин
По данным канала оперативной информации о ситуации на Крымском мосту, за последний час очередь перед пунктом ручного досмотра со стороны Керчи значительно выросла. Как передает ИА «Живая Кубань», Если...
Федеральные новости
 В Ростовской области у летучей мыши впервые в России обнаружили коинфекцию двух вирусов
Учёные Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» зафиксировали уникальный случай: у рыжей вечерницы (Nyctalus noctula) из Ростовской области одновременно обнаружили два вируса – альфакоронавирус и бастровирус. Как передает...
Спорт

Волгоградские пловцы завоевали медали в первый день Спартакиады народов России – 2026

Спорт 21.08.2026 10:32
0
21.08.2026 10:32


В Екатеринбурге стартовала II Всероссийская спартакиада между субъектами РФ по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов «Спартакиада народов России – 2026». И уже в первый день соревнований волгоградские спортсмены принесли в копилку региона две награды.

На дистанции 1500 метров вольным стилем серебряную награду завоевал Иван Моргун (Волгоградская область), показав результат 15 минут 32,79 секунды и набрав 813 очков. Первое место на этой дистанции занял Савелий Лузин (Свердловская область) с результатом 15:18.47 (851 очко). Третьим финишировал Кирилл Мартынычев (Санкт‑Петербург), его время – 15:36.57 (803 очка).

Ещё одну медаль в копилку региона принёс Григорий Черногаев, ставший бронзовым призёром на дистанции 50 метров на спине. Его результат составил 25,48 секунды (789 очков). Победу в этом виде программы одержал Климент Колесников (Москва) с результатом 24,47 секунды (891 очко), серебряную награду завоевал его земляк Денис Жуков (25,43 секунды, 794 очка).

Соревнования продолжаются, дальнейшие выступления волгоградских пловцов будут находиться в фокусе внимания спортивной общественности.


Александр Веселовский

Фото: Матч ТВ

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт
21.08.2026 10:32
Спорт 21.08.2026 10:32
Комментарии

0
Далее
Спорт
21.08.2026 07:55
Спорт 21.08.2026 07:55
Комментарии

0
Далее
Спорт
21.08.2026 06:44
Спорт 21.08.2026 06:44
Комментарии

0
Далее
Спорт
20.08.2026 20:40
Спорт 20.08.2026 20:40
Комментарии

0
Далее
Спорт
20.08.2026 19:04
Спорт 20.08.2026 19:04
Комментарии

0
Далее
Спорт
20.08.2026 08:00
Спорт 20.08.2026 08:00
Комментарии

0
Далее
Спорт
19.08.2026 20:47
Спорт 19.08.2026 20:47
Комментарии

0
Далее
Спорт
19.08.2026 20:01
Спорт 19.08.2026 20:01
Комментарии

0
Далее
Спорт
19.08.2026 07:34
Спорт 19.08.2026 07:34
Комментарии

0
Далее
Спорт
18.08.2026 20:41
Спорт 18.08.2026 20:41
Комментарии

0
Далее
Спорт
18.08.2026 09:14
Спорт 18.08.2026 09:14
Комментарии

0
Далее
Спорт
18.08.2026 07:35
Спорт 18.08.2026 07:35
Комментарии

0
Далее
Спорт
17.08.2026 08:58
Спорт 17.08.2026 08:58
Комментарии

0
Далее
Спорт
17.08.2026 07:37
Спорт 17.08.2026 07:37
Комментарии

0
Далее
Спорт
16.08.2026 15:46
Спорт 16.08.2026 15:46
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

11:41
Накопительные пенсии некоторых волгоградцев выросли на 21,6%Смотреть фотографии
10:59
«Бензин есть только по утрам»: волгоградцы отпрашиваются с работы, чтобы выстоять очереди на АЗССмотреть фотографии
10:40
Полиция назвала виновника массового ДТП на севере ВолгоградаСмотреть фотографии
10:32
Волгоградские пловцы завоевали медали в первый день Спартакиады народов России – 2026Смотреть фотографии
10:25
Очередь на Крымском мосту со стороны Керчи выросла до 200 машинСмотреть фотографии
10:00
В Ростовской области у летучей мыши впервые в России обнаружили коинфекцию двух вирусовСмотреть фотографии
09:59
Волгоградцам напомнили о месячном сроке подачи заявлений на семейную выплатуСмотреть фотографии
09:49
В Камышине простятся с бойцом СВО Эдуардом ШикаревымСмотреть фотографии
09:43
В Волгограде открылась выставка «Наука ненависти»Смотреть фотографии
09:30
ВС РФ сообщили о поражении ещё одного порта с вооружениями для ВСУСмотреть фотографии
09:22
В Госдуме разработали правки в закон после штрафа волгоградцу за стрельбу по дронуСмотреть фотографии
08:32
325 БПЛА сбили над Волгоградской областью и 15 регионамиСмотреть фотографии
08:20
В Волгоградском облсуде назвали причину отмены штрафа пенсионеру за попытку сбить дронСмотреть фотографии
07:55
Тактика, ошибки и атмосфера трибун: о чём говорили тренеры после победы «Арсенала» над «Ротором»Смотреть фотографии
07:44
Бдительная волгоградка застукала водителя, выгрузившего стройотходы на улицеСмотреть фотографииCмотреть видео
07:31
Многодетные волгоградки могут выйти на пенсию в 50 летСмотреть фотографии
07:00
В Волгограде нашли бомбу времен Сталинградской битвыСмотреть фотографии
06:44
«Арсенал» не оставил «Ротору» шансов в первом тайме, второй превратил в формальностьСмотреть фотографии
06:14
Коллапс в аэропорту Волгограда вызвал план «Ковер» 21 августаСмотреть фотографии
06:03
8-часовую угрозу налета украинских дронов сняли в Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:47
В Волгограде спасли молодую маму с ишемическим инсультомСмотреть фотографии
21:31
Дроны ВСУ пытаются прорваться в Волгоградскую областьСмотреть фотографии
21:21
Суд приговорил волгоградца к 3,5 годам за серию краж из сетевых магазиновСмотреть фотографии
21:07
Владимир Шевченко может стать новым директором Волгоградского краеведческого музеяСмотреть фотографии
20:40
«Ротор» уступил на выезде «Арсеналу» – 1:2Смотреть фотографии
20:11
Амфитеатр с видом на фонтаны начинают строить в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
19:44
Облсуд отменил штраф пенсионеру Мухину, стрелявшему в дрон ВСУСмотреть фотографии
19:39
Массовое ДТП парализовало проспект Ленина в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
19:04
«Это наша земля»: матери участников СВО отбили в суде Волгограда паи у «новых фермеров»Смотреть фотографииCмотреть видео
19:04
Волгоград принимает главные старты сезона по сёрфингуСмотреть фотографии
 