



В Екатеринбурге стартовала II Всероссийская спартакиада между субъектами РФ по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов «Спартакиада народов России – 2026». И уже в первый день соревнований волгоградские спортсмены принесли в копилку региона две награды.

На дистанции 1500 метров вольным стилем серебряную награду завоевал Иван Моргун (Волгоградская область), показав результат 15 минут 32,79 секунды и набрав 813 очков. Первое место на этой дистанции занял Савелий Лузин (Свердловская область) с результатом 15:18.47 (851 очко). Третьим финишировал Кирилл Мартынычев (Санкт‑Петербург), его время – 15:36.57 (803 очка).

Ещё одну медаль в копилку региона принёс Григорий Черногаев, ставший бронзовым призёром на дистанции 50 метров на спине. Его результат составил 25,48 секунды (789 очков). Победу в этом виде программы одержал Климент Колесников (Москва) с результатом 24,47 секунды (891 очко), серебряную награду завоевал его земляк Денис Жуков (25,43 секунды, 794 очка).

Соревнования продолжаются, дальнейшие выступления волгоградских пловцов будут находиться в фокусе внимания спортивной общественности.





Александр Веселовский