Под Волгоградом деда погибшего участника СВО лишили права на выплаты





Фроловский городской суд Волгоградской области удовлетворил иск внучки о лишении деда права на выплаты за ее погибшего отца.

Как сообщили в суде, в исковом заявлении указывалось, что дед десятилетиями не исполнял родительские обязанности по отношению к ее отцу.



Рим Е. фактически самоустранился от воспитания сына. Он перестал поддерживать с ним связь еще в 1980 году после развода с матерью Олега Е. Материальной поддержки не оказывал, проживал в Башкирии, в то время как сын жил в Волгоградской области.



Факт неисполнения обязанностей подтвержден архивным решением суда от 1976 года о взыскании алиментов, отсутствием доказательств их уплаты, а также свидетельскими показаниями, пояснили в суде. Кроме того, ответчик даже не знал о гибели сына, не присутствовал на похоронах, организацию которых взяла на себя внучка.



Эти аргументы и вошли в основу вынесенного в пользу истца решения.