Очередь на Крымском мосту со стороны Керчи выросла до 200 машин





По данным канала оперативной информации о ситуации на Крымском мосту, за последний час очередь перед пунктом ручного досмотра со стороны Керчи значительно выросла. Как передает ИА «Живая Кубань», Если в 08:00 там стояли 100 автомобилей, то уже к 09:00 их число достигло 200.

Со стороны Тамани (Краснодарский край) затора перед досмотровой зоной нет. Таким образом, водители, следующие из Кубани в Крым, могут проехать без задержек, тогда как тем, кто движется в обратном направлении, придётся провести в очереди около часа.

На мосту сохраняются повышенные меры безопасности, введённые с 20 января текущего года. По автодорожной части перехода запрещён проезд любых грузовых автомобилей с полной массой свыше 1,5 тонны. Также под ограничения попали гибридные транспортные средства и электромобили – им движение по мосту также запрещено.

Фото: Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press