



УФНС России по Волгоградской области подводит предварительные итоги декларационной кампании 2026 года. За 2025 год налогоплательщики региона подали более 110 тыс. деклараций по форме 3‑НДФЛ. Из них около 15 тыс. содержат обязательства к уплате налога на общую сумму более 2,4 млрд рублей – это на 256 млн рублей (или 14%) больше, чем в прошлом году.

Право на налоговые вычеты заявили 122 тыс. граждан. Общая сумма НДФЛ, подлежащая возврату по декларациям и в упрощённом порядке, достигла 5,4 млрд рублей – на 1 млрд больше, чем в 2025 году.

Всё больше волгоградцев предпочитают получать вычеты в упрощённом виде. Сейчас ими воспользовались уже более 35 тыс. налогоплательщиков – это на 15 тыс. (или 75%) больше, чем в прошлом году. Самым востребованным остаётся имущественный налоговый вычет.

УФНС напоминает: граждане, которые ещё не воспользовались правом на вычет, могут заявить его за три предыдущих календарных года, за которые у них есть такое право. Тем же, кто обязан отчитаться о доходах, не стоит затягивать с подачей декларации.

Подать декларацию 3‑НДФЛ можно лично, по почте или по телекоммуникационным каналам связи. Пользователи «Личного кабинета налогоплательщика» могут заполнить и отправить документы онлайн через сервис.

Налогоплательщики, получившие в 2025 году доходы, с которых не был удержан НДФЛ налоговыми агентами (например, выигрыши, проценты по вкладам, доходы по прогрессивным ставкам), должны уплатить налог не позднее 1 декабря 2026 года на основании уведомления, направленного налоговым органом.