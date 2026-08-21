Главное

Облсуд отменил штраф пенсионеру Мухину, стрелявшему в дрон ВСУ Новый учебный год – новые горизонты: как Волгоградская область строит образование будущего Заводской КПП превратился в арт-объект Прецедент Мухина: КоАП РФ могут изменить после штрафа за стрельбу в дрон Украины Дефицит топлива: эксперты прогнозируют ухудшение ситуации на АЗС Волгограда

Актуально

«Это наша земля»: матери участников СВО отбили в суде Волгограда паи у «новых фермеров»

«Я такого от родины не ждал»: пенсионер из Волгоградской области стал героем Сети после штрафа за попытку сбить БпЛА

«Буду вынужден писать президенту»: участник СВО требует защитить земли под Волгоградом от «новых фермеров»

Федеральные новости

Федеральные новости
 Очередь на Крымском мосту со стороны Керчи выросла до 200 машин
По данным канала оперативной информации о ситуации на Крымском мосту, за последний час очередь перед пунктом ручного досмотра со стороны Керчи значительно выросла. Как передает ИА «Живая Кубань», Если...
Федеральные новости
 В Ростовской области у летучей мыши впервые в России обнаружили коинфекцию двух вирусов
Учёные Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» зафиксировали уникальный случай: у рыжей вечерницы (Nyctalus noctula) из Ростовской области одновременно обнаружили два вируса – альфакоронавирус и бастровирус. Как передает...
Общество

325 БПЛА сбили над Волгоградской областью и 15 регионами

Общество 21.08.2026 08:32
0
21.08.2026 08:32


Средства ПВО перехватили и уничтожили за период с вечера 20 августа до утра 21 августа  325 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Дроны сбили  над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тульской областей, Московского региона, Республики Крым, Удмуртской Республики, Краснодарского края, Пермского края и над акваториями Азовского и Черного морей.

Напомним, в регионе около 8 часов действовал режим беспилотной опасности. Ограничения на полеты над Волгоградом вводила и Росавиация. В результате в настоящее время в воздушной гавани города-героя задерживаются на прилет и вылет более десятка авиарейсов. А самолет из Санкт-Петербурга веером 20 августа так и не долетел до Волгограда и вынужденно приземлился в Самаре.


Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
21.08.2026 11:41
Общество 21.08.2026 11:41
Комментарии

0
Далее
Общество
21.08.2026 11:26
Общество 21.08.2026 11:26
Комментарии

0
Далее
Общество
21.08.2026 10:59
Общество 21.08.2026 10:59
Комментарии

0
Далее
Общество
21.08.2026 10:40
Общество 21.08.2026 10:40
Комментарии

0
Далее
Общество
21.08.2026 09:59
Общество 21.08.2026 09:59
Комментарии

0
Далее
Общество
21.08.2026 09:49
Общество 21.08.2026 09:49
Комментарии

0
Далее
Общество
21.08.2026 09:43
Общество 21.08.2026 09:43
Комментарии

0
Далее
Общество
21.08.2026 09:30
Общество 21.08.2026 09:30
Комментарии

0
Далее
Общество
21.08.2026 09:22
Общество 21.08.2026 09:22
Комментарии

0
Далее
Общество
21.08.2026 08:32
Общество 21.08.2026 08:32
Комментарии

0
Далее
Общество
21.08.2026 07:31
Общество 21.08.2026 07:31
Комментарии

0
Далее
Общество
21.08.2026 06:14
Общество 21.08.2026 06:14
Комментарии

0
Далее
Общество
21.08.2026 06:03
Общество 21.08.2026 06:03
Комментарии

0
Далее
Общество
20.08.2026 21:47
Общество 20.08.2026 21:47
Комментарии

0
Далее
Общество
20.08.2026 21:31
Общество 20.08.2026 21:31
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

11:41
Накопительные пенсии некоторых волгоградцев выросли на 21,6%Смотреть фотографии
10:59
«Бензин есть только по утрам»: волгоградцы отпрашиваются с работы, чтобы выстоять очереди на АЗССмотреть фотографии
10:40
Полиция назвала виновника массового ДТП на севере ВолгоградаСмотреть фотографии
10:32
Волгоградские пловцы завоевали медали в первый день Спартакиады народов России – 2026Смотреть фотографии
10:25
Очередь на Крымском мосту со стороны Керчи выросла до 200 машинСмотреть фотографии
10:00
В Ростовской области у летучей мыши впервые в России обнаружили коинфекцию двух вирусовСмотреть фотографии
09:59
Волгоградцам напомнили о месячном сроке подачи заявлений на семейную выплатуСмотреть фотографии
09:49
В Камышине простятся с бойцом СВО Эдуардом ШикаревымСмотреть фотографии
09:43
В Волгограде открылась выставка «Наука ненависти»Смотреть фотографии
09:30
ВС РФ сообщили о поражении ещё одного порта с вооружениями для ВСУСмотреть фотографии
09:22
В Госдуме разработали правки в закон после штрафа волгоградцу за стрельбу по дронуСмотреть фотографии
08:32
325 БПЛА сбили над Волгоградской областью и 15 регионамиСмотреть фотографии
08:20
В Волгоградском облсуде назвали причину отмены штрафа пенсионеру за попытку сбить дронСмотреть фотографии
07:55
Тактика, ошибки и атмосфера трибун: о чём говорили тренеры после победы «Арсенала» над «Ротором»Смотреть фотографии
07:44
Бдительная волгоградка застукала водителя, выгрузившего стройотходы на улицеСмотреть фотографииCмотреть видео
07:31
Многодетные волгоградки могут выйти на пенсию в 50 летСмотреть фотографии
07:00
В Волгограде нашли бомбу времен Сталинградской битвыСмотреть фотографии
06:44
«Арсенал» не оставил «Ротору» шансов в первом тайме, второй превратил в формальностьСмотреть фотографии
06:14
Коллапс в аэропорту Волгограда вызвал план «Ковер» 21 августаСмотреть фотографии
06:03
8-часовую угрозу налета украинских дронов сняли в Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:47
В Волгограде спасли молодую маму с ишемическим инсультомСмотреть фотографии
21:31
Дроны ВСУ пытаются прорваться в Волгоградскую областьСмотреть фотографии
21:21
Суд приговорил волгоградца к 3,5 годам за серию краж из сетевых магазиновСмотреть фотографии
21:07
Владимир Шевченко может стать новым директором Волгоградского краеведческого музеяСмотреть фотографии
20:40
«Ротор» уступил на выезде «Арсеналу» – 1:2Смотреть фотографии
20:11
Амфитеатр с видом на фонтаны начинают строить в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
19:44
Облсуд отменил штраф пенсионеру Мухину, стрелявшему в дрон ВСУСмотреть фотографии
19:39
Массовое ДТП парализовало проспект Ленина в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
19:04
«Это наша земля»: матери участников СВО отбили в суде Волгограда паи у «новых фермеров»Смотреть фотографииCмотреть видео
19:04
Волгоград принимает главные старты сезона по сёрфингуСмотреть фотографии
 