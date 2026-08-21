325 БПЛА сбили над Волгоградской областью и 15 регионами

Средства ПВО перехватили и уничтожили за период с вечера 20 августа до утра 21 августа 325 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Дроны сбили над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тульской областей, Московского региона, Республики Крым, Удмуртской Республики, Краснодарского края, Пермского края и над акваториями Азовского и Черного морей.

Напомним, в регионе около 8 часов действовал режим беспилотной опасности. Ограничения на полеты над Волгоградом вводила и Росавиация. В результате в настоящее время в воздушной гавани города-героя задерживаются на прилет и вылет более десятка авиарейсов. А самолет из Санкт-Петербурга веером 20 августа так и не долетел до Волгограда и вынужденно приземлился в Самаре.