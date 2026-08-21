



В Волгограде и области автолюбители сообщают об ухудшении ситуации с доступностью бензина на АЗС. По словам жителей региона, на большинстве заправок топливо если и появляется, то только в утренние часы, а за городом обстановка и того хуже.

– Жена вчера ехала с работы через Дзержинский, Центральный и Ворошиловский районы. На всех местных АЗС по нулям. Сегодня я решил попытать счастья и заправиться с утра, выехал пораньше, но не тут-то было. Бензин удалось отыскать лишь на третьей АЗС у Мамаева кургана. И то здесь стояла очередь на несколько сотен метров. Пришлось отпрашиваться с работы. Простоял больше часа, – поделился с журналистами автолюбитель.

При этом, по словам ещё одного волгоградца, на днях вернувшегося из поездки на личном автомобиле, в соседних регионах ситуация еще хуже. На всем протяжении пути из Воронежа, например, он не застал бензин ни на одной из заправок.

– На трассах бензина нет вообще. Дорога выдалась очень напряжённой. Боялся недотянуть до Волгограда, на подъезде к городу заправился. Лишь каким-то чудом тютелька в тютельку вписался в бак, – добавил водитель.

Напомним, как ранее сообщала редакция, летняя суточная норма выработки бензина в России составляет 115–120 тысяч тонн, а по данным на первую половину июля фактически производилось 75–80 тысяч тонн. Дефицит производства составляет порядка 30%.

По информации экспертов, осенью ситуация может усугубиться. Это связано с уходом ряда НПЗ на плановый ремонт. Нехватка топлива скажется и на росте цен, полагают специалисты.