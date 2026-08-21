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Общество

Многодетные волгоградки могут выйти на пенсию в 50 лет

Общество 21.08.2026 07:31
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21.08.2026 07:31


Волгоградки, воспитавшие трех и более детей, имеют право на досрочную пенсию. По данным портала «Объясняем.рф», время выхода на пенсию зависит от количества детей. Так, мамы с тремя детьми могут оформить досрочную пенсию в 57 лет, те, кто вырастил четырех детей, в 56 лет. Если в семье было пятеро и более детей, то срок выхода на пенси наступает уже в 50 лет. 

При этом многодетной маме необходимо соблюсти несколько условий. Так, все дети должны достигнуть возраста 8 лет, а страховой стаж женщины составлять не менее 15 лет. Также величина индивидуальных пенсионных коэффициентов должна быть не менее 30 баллов.

Если многодетная мама попала под сокращение за 2 года до наступления пенсионного возраста, она может оформить пособие еще раньше. Для  этого ей надо встать на учет в центре занятости и, если ей не смогут подобрать подходящую работу, то время выхода на пенсию для нее наступит еще раньше. 

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