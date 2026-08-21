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Общество

Волгоградцам напомнили о месячном сроке подачи заявлений на семейную выплату

Общество 21.08.2026 09:59
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21.08.2026 09:59


У волгоградцев остаётся всего чуть более одного месяца для подачи заявлений о назначении семейной выплаты. Документы принимаются до 1 октября 2026 года.

Мера поддержки полагается родителям с двумя и более детьми до 18 лет. Она оформляется один раз в год. Воспользоваться мерой поддержки могут только те родители, у которых среднедушевой доход не превышает полуторакратную величину прожиточного минимума в регионе.

Отметим, ежегодная семейная выплата не учитывается при назначении единого пособия, при этом единое пособие учитывается при назначении ежегодной выплаты в рамках расчёта среднедушевого дохода.

Фото из архива ИА «Высота 102»

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