



У волгоградцев остаётся всего чуть более одного месяца для подачи заявлений о назначении семейной выплаты. Документы принимаются до 1 октября 2026 года.

Мера поддержки полагается родителям с двумя и более детьми до 18 лет. Она оформляется один раз в год. Воспользоваться мерой поддержки могут только те родители, у которых среднедушевой доход не превышает полуторакратную величину прожиточного минимума в регионе.

Отметим, ежегодная семейная выплата не учитывается при назначении единого пособия, при этом единое пособие учитывается при назначении ежегодной выплаты в рамках расчёта среднедушевого дохода.

Фото из архива ИА «Высота 102»