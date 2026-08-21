В Волго-Ахтубинской пойме возводят второе водопропускное сооружение





В Среднеахтубинском районе Волгоградской области продолжается строительство водопропускного сооружения в районе поселка Вторая Пятилетка. До 2030 года в рамках федерального проекта «Вода России» нацпроекта «Экологическое благополучие» в пойме возведут 62 таких объекта.

Федеральные и региональные эксперты оценили ход строительства второго водопропускного сооружения в Волго-Ахтубинской пойме в районе посёлка Вторая Пятилетка. Работы ведутся в рамках федерального проекта «Вода России» национального проекта «Экологическое благополучие». Первое сооружение на этом участке уже введено в эксплуатацию в начале 2026 года, второе находится в активной фазе строительства.

До 2030 года в Волго-Ахтубинской пойме по федеральному проекту возведут 62 водопропускных сооружения. К строительству 38 из них приступают уже в 2026 году.

Максимальная пропускная способность строящегося сооружения – 18 кубометров воды в секунду. Длина конструкции превышает 41 метр. Как отметил консультант отдела регулирования водопользования Нижне-Волжского БВУ Росводресурсов Максим Макашов, строительство ведётся за счёт федеральных и региональных средств.

– Данные мероприятия направлены на оптимизацию гидрологического режима, повышение водности ериков, озёр и проток, входящих в Краснослободский водный тракт. Также они повлияют на пополнение подземных водоносных горизонтов, что приведёт к повышению уровня воды в колодцах и скважинах, – пояснил специалист.

Ожидается, что сооружение повысит надёжность водоснабжения для 1 тысячи человек.

Как подчеркнул заместитель председателя комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области Сергей Водолагин, благодаря мероприятиям нацпроекта «Экология» (2019–2024) уже удалось достичь значительных результатов:

– площадь затопляемой пойменной территории увеличилась в пять раз;

– наполнение водных объектов в период паводка достигло 85–90% против прежних 30–40%;

– восстановлено 102 водных объекта, построено 75 водопропускных сооружений.

Системная работа по обводнению Волго-Ахтубинской поймы началась в регионе в 2014 году по инициативе губернатора Андрея Бочарова. Новый импульс она получила благодаря включению мероприятий в национальные проекты. Продолжение строительства сети водопропускных сооружений позволит не только решить проблему дефицита водных ресурсов, но и восстановить биологическое разнообразие и экологические функции ценной природной территории.

Фото: администрация Волгоградской области