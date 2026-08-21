ВС РФ сообщили о поражении ещё одного порта с вооружениями для ВСУ





21 августа ночь вновь стала жаркой для логистической инфраструктуры ВСУ на черноморском побережье. По информации Минобороны России, беспилотные подразделения продолжают кошмарить порты Украины.

- В течение ночи 21 августа ударными беспилотными летательными аппаратами в порту «Рени» поражены склады с вооружением, военной техникой и имуществом, - сообщили в военном ведомстве.

Напомним, накануне стало известно о повторных ударах Минобороны по транспортно-логистическим объектам, а также военным предприятиям и складам в Киеве и Киевской области, которые задействованы в производстве, хранении и распределении комплектующих и военного оборудования.

Фото из архива Минобороны России