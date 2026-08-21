Накопительные пенсии некоторых волгоградцев выросли на 21,6%





С 1 августа накопительные пенсии и срочные пенсионные выплаты у некоторых категорий жителей региона существенно подросли. Как сообщили в отделении Соцфонда РФ по Волгоградской области, рост обеспечил инвестиционный доход за прошлый год.

В частности, на 19,5% увеличились срочные пенсионные выплаты. Их получат граждане, чьи накопления формировались за счет взносов по программе софинансирования пенсионных накоплений; родители, направившие маткапитал на накопительную пенсию; а также те, кто делал отчисления самостоятельно.

Также на 21,6% увеличились накопительные пенсии.



Повышение произошло в беззаявительном порядке, отметили в СФР. Проверить свои пенсионные накопления можно в выписке индивидуального лицевого счета – на Госуслугах, в клиентских отделах фонда, в МФЦ, а также в негосударственных пенсионных фондах.



