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Экс-замглавы МЧС Кубани предстанет перед судом присяжных за заказные убийства

Федеральные новости 21.08.2026 13:55
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21.08.2026 13:55


В Ростове-на-Дону 27 августа начнётся судебный процесс над Сергеем Симоненко, бывшим заместителем начальника Главного управления МЧС по Краснодарскому краю. Как передает ИА «Живая Кубань», его обвиняют в организации двух покушений на убийство и подготовке ещё одного заказного убийства. Дело будет рассматривать коллегия присяжных.

Сергею Симоненко инкриминируют несколько эпизодов особо тяжких преступлений. По версии следствия, экс-чиновник организовал два покушения на убийство и занимался подготовкой ещё одного заказного убийства, руководствуясь корыстными мотивами. Собранных улик и свидетельских показаний оказалось достаточно для передачи дела в суд. Свои версии событий изложили бывшие сослуживцы обвиняемого, пострадавшие и другие очевидцы.

Изначально расследование велось в Краснодарском крае, однако позже дело передали в Ростовскую область. В Генеральной прокуратуре такое решение объяснили необходимостью обеспечить полную непредвзятость приговора. По данным надзорных органов, за долгие годы службы Симоненко приобрёл широкие контакты среди представителей властных структур Кубани, что могло бы повлиять на ход судебного разбирательства.

В конце июля 2025 года Симоненко был взят под стражу и с тех пор находится в СИЗО. В апреле 2026 года суд по иску Генпрокуратуры принял решение о конфискации имущества и денежных средств экс-чиновника и членов его семьи на сумму около 360 миллионов рублей. В надзорном ведомстве настаивали, что активы были нажиты незаконным путём: Симоненко систематически использовал служебное положение для личного обогащения и переоформлял имущество на родственников и подставных лиц, скрывая реальные доходы.

Симоненко прослужил в системе МЧС несколько десятилетий. В 2018 году он был уволен по достижении предельного возраста, но позже восстановился. В 2022 году он числился в региональном управлении, а в октябре 2023-го его назначили заместителем начальника главка МЧС по Краснодарскому краю. В 2024 году, незадолго до задержания, он временно исполнял обязанности руководителя всего краевого управления.

Фото: скришот видео с YouTube-канала «Альфа news»

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21.08.2026 13:55
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