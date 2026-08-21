В Волгограде открылась выставка «Наука ненависти»





В преддверии 84-й годовщины трагической бомбардировки Сталинграда у музея-панорамы в Волгограде открылась фотодокументальная выставка «Наука ненависти: свидетельства зверств фашистских оккупантов». Как сообщили в пресс-службе музея, экспозиция основана на документах Госкомиссии по расследованию преступлений нацистов на территории Сталинградской области.

На уличных щитах представлены уникальные архивные материалы – документы Государственной комиссии по расследованию фашистских злодеяний на территории Сталинградской области. Также посетители могут увидеть фотографии разрушенного дотла Сталинграда и первые кадры его послевоенного восстановления.

Экспозиция будет работать до 11 ноября 2026 года. Вход свободный.

Архивное фото Волгоградского краеведческого музея