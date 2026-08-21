Полиция назвала виновника массового ДТП на севере Волгограда





Стали известны подробности массовой аварии, произошедшей в Краснооктябрьском районе Волгограда накануне, 20 августа, на проспекте Ленина. Как сообщили в ГУ МВД России по региону, участниками аварии стали три автомобиля.

Как ранее сообщалось информагентством, в результате ДТП вечером 20 августа проезд по Первой продольной магистрали был полностью заблокирован разбитыми машинами. На место происшествия выезжали сотрудники МЧС и врачи скорой помощи.

По предварительной информации Главка МВД, авария произошла по вине 20-летнего водителя Ford Monde. Напротив дома № 110 по пр. Ленина он совершил столкновение с Volkswagen Polo. От удара вторая иномарка столкнулась с автомобилем «ВАЗ-211440».

Помощь медиков потребовалась водителю Volkswagen.