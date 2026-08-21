



21 августа в Волгограде в преддверии 84-й годовщины варварской бомбардировки города фашистами прошла традиционная церемония у памятника «Мирным жителям Сталинграда». Здесь сегодня собрались представители ветеранского сообщества, депутаты, члены общественных организаций и рядовые горожане.





Собравшиеся почтили память погибших минутой молчания и возложили к мемориалу цветы.

Отметим, 23 августа навсегда изменила историю Сталинграда на «до» и «после». В этот день люфтваффе обрушило на мирный город тысячи тонн фугасных и зажигательных бомб. Налёт длился около двух часов. Фашисты уничтожали город волнами. В чудовищном преступлении были задействованы порядка 600 самолётов. В результате атак повреждены и уничтожены были 90% центрального жилого массива города. По оценкам историков, 23 и 24 августа погибли порядка 40 тыс. мирных жителей, а около 100 тыс. получили увечья.

Фото и видео: администрация Волгограда