



В матче 7 го тура Лиги PARI тульский «Арсенал» переиграл волгоградский «Ротор» – 2:1. С первых минут гости попытались захватить инициативу, но хозяева поля быстро освоились и не позволили сопернику создавать опасные моменты. А уже на 10 й минуте туляки открыли счёт. Автором гола стал Никита Глушков, который настолько изящно обработал мяч, что Алан Цараев не стал мешать ему подработать снаряд и прицельно пробить из-за пределов штрафной площади – 1:0.

После взятия ворот «Арсенал» окончательно перехватил инициативу и усилил давление на оборону «Ротора». В одной из атак волгоградцы заработали пенальти, однако удар Александра Хубулова получился недостаточно сильным и предсказуемым: вратарь хозяев без труда парировал мяч.В первой половине встречи «Ротор» всё чаще прибегал к упрощённой тактике – простые забросы на половину поля соперника и попытке зацепиться за мяч, с чем канониры уверенно справлялись. А завершился первый тайм голом в раздевалку. За несколько секунд до перерыва туляки воспользовались ошибкой соперника при выходе из обороны: после передачи Игоря Горбунова гол забил Рашид Магомедов. Игра «Ротора» выглядела однообразной и предсказуемой, благодаря чему преимущество «Арсенала» к перерыву составило два мяча – 2:0.Во втором тайме главный тренер «Ротора» Дмитрий Парфёнов провёл серию замен, выпустив основных исполнителей, но переломить ход игры гостям не удалось. «Арсенал» грамотно оборонялся, а «Ротор» испытывал дефицит креатива в атаке.На 71‑й минуте у волгоградцев появился шанс сократить отставание: Даниил Плотников получил второе предупреждение за симуляцию и был удалён с поля. Но оружейники на кураже шли вперёд, и Михаил Умников зацепил в штрафной площади игрока «Арсенала» Тимура Мелекесцева. Второй пенальти в матче, и снова без забитых мячей – сам пострадавший на 77-й минуте пробил в штангу.Лидеры команды гостей, вышедшие на поле во втором тайме, безусловно, пытались отыграть отставание, но «Арсенал» не позволил «Ротору» навязать свою игру. Гол Михаила Умникова на 81‑й минуте ненадолго вернул интригу, однако переломить ход встречи «Ротору» не удалось. Итоговый счёт – 2:1 в пользу «Арсенала».Тактическая модель «Ротора», основанная на забросах вперёд и борьбе на чужой половине поля, в очередной раз не сработала: соперники стабильно находили свободные зоны, особенно на правом фланге обороны волгоградцев. При этом в единоборствах команда уступала сопернику, что напрямую отражалось на количестве потерь и качестве переходов из обороны в атаку.Тренер «Арсенала» Дмитрий Гунько остался доволен игрой:– Ну, нашу команду настраивать особо не надо, парни всё понимают и выдали первый тайм просто супер. Мы понимали в перерыве, что будут замены, что усилят давление, но с этим давлением справлялись. К сожалению, удаление. Естественно, нервная концовка. Плюс не забили пенальти, поэтому ребята молодцы.Наставник волгоградской команды Дмитрий Парфёнов дал оценку игре своих подопечных:– Лёгкие мячи пропустили, которые не должны пропускать. Допустили такие ошибки – это потеря концентрации, два стандарта. Тем более об этом говорим и тренируем. По игре, ну, точно команда не заслуживала поражения. В непростой ситуации пытались вернуться в игру, но сами себе усложнили. Конечно, можно говорить, «забей пенальти», и другой сценарий, но мы его не забили.20 августа. Тула. Стадион: «Арсенал». Количество зрителей: 6086. Количество зрителей в гостевом секторе: 91.Олег Гусаков (Кисловодск). Константин Наприенко (Новосибирск). Кирилл Филатов (Петрозаводск).Мелихов, Пенчиков, Енин, Кармаев, Плотников, Раздорских, Исаенко, Горбунов (Рейес, 64), Глушков (Гоцук, 74), Давидян (Крашевский, 89), Магомедов (Мелекесцев, 74).Чагров, Данилкин, Покидышев, Поярков, Юдинцев (Ревазов, 78), Умников, Трошечкин, Цараев (Симонян, 46), Горелов (Аюпов, 46), Хохлачев (Эльдарушев, 46), Хубулов (Алиев, 46).Глушков, 10 (1:0). Магомедов, 45+1 (2:0). Умников, 81 (2:1).Хубулов, 29 (вратарь). Мелекесцев, 77 (штанга).Плотников, 26 (грубая игра). Магомедов, 55 (симуляция). – Поярков, 22 (грубая игра). Хубулов, 37 (грубая игра).Плотников, 71 (вторая ЖК, симуляция)Следующий матч состоится 24 августа. В рамках 8-го тура «Ротор» проведёт матч на «Волгоград Арене» против ФК «Нефтехимик» (Нижнекамск). Начало матча в 18:30.