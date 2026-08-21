



В Советском районе с дисконтом пытаются распродать имущество турбазы «Слава». Несколько дней назад частный владелец выставил руины находящихся здесь сооружений на торги.

- Продам турбазу. Пансионат отдыха «Слава». Три здания. Площадь участка 1490 кв. метров. На данный момент заключен договор аренды земли на 49 лет, - говорится в объявлении.

Объект расположен на территории одноимённого СНТ. По признанию владельца, в случае необходимости есть возможность увеличить площадь участка до 2 га.

Отметим, судя по опубликованным данным, турбаза находится не в самом лучшем состоянии. Часть сооружений больше напоминают полузаброшенные руины без окон и дверей. При этом цена недвижимости со скидкой полмиллиона рублей.

Фото сгенерировано ИИ Kandinsky