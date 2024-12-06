В Волгоградской области высадили рекордные 8 млн деревьев за год





В Волгоградской области за год высадили свыше 8 миллионов деревьев. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Облкомприроды, данная цифра на 1 млн больше прошлогоднего показателя.

По данным ведомства, площадь новых территорий, где были высажены деревья, составила 1781 га - на 142 га больше, чем в 2023 году. Посадочные работы проводились во всех 22 лесничествах региона. Для пополнения объема лесов использовались сеянцы дуба, сосны, ясеня и акации.

Больше всего деревьев было высажено в Нижнечирском, Арчединском, Даниловском Михайловском и Ольховском лесничествах.

Фото: администрация Волгоградской области