Экология

В Волгоградской области высадили рекордные 8 млн деревьев за год

Экология 06.12.2024 19:44
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06.12.2024 19:44


В Волгоградской области за год высадили свыше 8 миллионов деревьев. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Облкомприроды, данная цифра на 1 млн больше прошлогоднего показателя. 

По данным ведомства, площадь новых территорий, где были высажены деревья, составила 1781 га - на 142 га больше, чем в 2023 году. Посадочные работы проводились во всех 22 лесничествах региона. Для пополнения объема лесов использовались сеянцы дуба, сосны, ясеня и акации. 

Больше всего деревьев было высажено в Нижнечирском, Арчединском, Даниловском Михайловском и Ольховском лесничествах.

 Фото: администрация Волгоградской области

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