Расследования

Саратовский бизнесмен сваливал токсичные отходы на полях под Котово

Расследования 04.12.2024 16:25
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04.12.2024 16:25


В Волгограде завершено расследование уголовного дела о загрязнении окружающей среды в Котовском районе, ущерб от которого составил более 80 миллионов рублей. Как сообщили V102.RU в СУ СК по Волгоградской области, обвинение предъявлено гендиректору коммерческой организации, специализирующейся на переработке и утилизации отходов.

По данным следствия, между организацией, которую возглавляет обвиняемый, и компанией, занимающейся добычей нефти, был заключен контракт на сбор, обезвреживание и утилизацию нефтесодержащих отходов. 

Приняв загрязненный нефтью песок и грунт, образовавшийся в результате очистки ёмкостей и трубопроводов, фигурант формально произвел их обезвреживание. Не убедившись в их безопасности, он сваливал их на землях сельхозназначения в нескольких километрах от Котово. 

В итоге была загрязнена почва на территории свыше 4,5 тысяч квадратных метров.


Согласно выводам специалистов, размер вреда, причинённого окружающей среде составил более 82 миллионов рублей. 

Земля, как показали результаты экспертизы,  была отравлена кобальтом, свинцом, цинком, также в почве было зафиксировано превышение по нефтепродуктам и выявлена интегральная токсичность. 

Коммерсант полностью признал свою вину и предпринял меры для устранения загрязнения почвы. Нефтяные отходы и земля под ними уже вывезены с полей. А в настоящее время на этой территории проводятся рекультивационные работы. 

Между тем, как стало известно V102.RU из собственных источников , перед судом предстанет руководитель саратовской фирмы, ООО «Центр Экологии» Сергей Пугачев.  Токсичные отходы его компания сваливала на полях в разные периоды, начиная с 2022 года и заканчивая февралем 2024 года. 

Фото СУ СК по Волгоградской области

Материал подготовлен в рамках проекта «Здоровая экология – привлекательный регион»

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