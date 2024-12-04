Спорт

Волгоградский 17-летний боец стал серебряным призером первенства мира по ММА

Спорт 04.12.2024 11:28
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04.12.2024 11:28


Волгоградец Всеволод Тарасов стал серебряным призером юношеского первенства мира по смешанному боевому единоборству (ММА). Как сообщили V102.RU в облспорткомитете, 17-летний боец дошел до финала крупнейшего международного турнира в Смоленске. 

На данные соревнования приехали представители восьми государств в возрасте 16-17 лет. Наш земляк дебютировал на столь высоком уровне, с первого раза показав весьма достойный результат. Воспитанник тренера Насыра Гусейнова и динамовец Тарасов бился за победу в весовой категории до 48 кг. Всеволод стартовал на мировом первенстве с досрочной виктории в четвертьфинальном поединке над соперником из Таджикистана Мухаммадом Азизовым. В следующем раунде Тарасов удушающим приемом одолел оппонента из Ямало-Ненецкого автономного округа Сеида Салманова и вышел в финал.

В решающем противостоянии волгоградский боец встретился с участником из Санкт-Петербурга Эльдаром Эльдаровым, который выиграл первенство России  в нынешнем году. Уверенно начав финальное сражение, далее Тарасов отдал инициативу в схватке за золото сильному сопернику, а вместе с тем и победу в мировом первенстве по ММА. Но Всеволод даже при обидном поражении записал в свой актив выход в финал и серебряную награду соревнований в Смоленске, что для дебюта на крупном международном уровне можно считать несомненным успехом.

Напомним, на недавнем взрослом чемпионате мира в Ханты-Мансийске по смешанному единоборству (ММА) еще один волгоградский спортсмен Магомедганифе Гусейнов также дошел до финала и стал серебряным призером планетарного турнира. 

Фото: Волгоградская организация «Динамо»

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