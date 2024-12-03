Происшествия

В УФСИН подтвердили смерть арестанта, избившего под Волгоградом участника СВО

Происшествия 03.12.2024 09:44
0
03.12.2024 09:44


В УФСИН России по Волгоградской области прокомментировали информацию о смерти помещенного под арест 30-летнего Микаила Айдын Оглы Разакова. Как сообщает ИА «Высота 102», в управлении подтвердили, что смерть арестанта наступила в связи с имевшимся у него заболеванием. 

Напомним, Микаил Айдын Оглы Разаков находился под стражей в ожидании судебного процесса по уголовному делу об избиении участника СВО. Житель города Волжского Волгоградской области обвинялся по ч. 2 ст. 213 УК РФ – хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, совершенное с применением насилия к гражданам, в составе группы лиц по предварительному сговору. По версии следствия, мужчина в компании со своим приятелем, используя малозначительный повод, в конце сентября нанес побои двум случайным прохожим. Один из них, как выяснилось затем, являлся участников спецоперации. 

Накануне ИА «Высота 102» сообщило о смерти Разакова. По информации источников агентства, арестант был переведен в лечебное исправительное учреждение из СИЗО №5 и мог скончаться из-за закупорки легочной артерии. В УФСИН России информацию о смерти подозреваемого по уголовному делу подтвердили, однако без уточнения причин смерти. Здесь также сообщили, что с находившимся под арестом Разаковым проводились реанимационные мероприятия, однако спасти ему жизнь не удалось. 

 Подследственный скончался в лечебном исправительном учреждении в результате осложнений имеющегося заболевания при реанимационных действиях, – сообщили в УФСИН России.

Рассмотрение уголовного дела планируется в Волжском городском суде с участием второго фигуранта. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
03.12.2024 10:08
Происшествия 03.12.2024 10:08
Комментарии

0
Далее
Происшествия
03.12.2024 10:05
Происшествия 03.12.2024 10:05
Комментарии

0
Далее
Происшествия
02.12.2024 20:29
Происшествия 02.12.2024 20:29
Комментарии

0
Далее
Происшествия
02.12.2024 09:48
Происшествия 02.12.2024 09:48
Комментарии

0
Далее
Происшествия
02.12.2024 08:54
Происшествия 02.12.2024 08:54
Комментарии

0
Далее
Происшествия
01.12.2024 18:51
Происшествия 01.12.2024 18:51
Комментарии

0
Далее
Происшествия
01.12.2024 16:56
Происшествия 01.12.2024 16:56
Комментарии

0
Далее
Происшествия
01.12.2024 12:09
Происшествия 01.12.2024 12:09
Комментарии

0
Далее
Происшествия
30.11.2024 20:19
Происшествия 30.11.2024 20:19
Комментарии

0
Далее
Происшествия
30.11.2024 17:39
Происшествия 30.11.2024 17:39
Комментарии

0
Далее
Происшествия
30.11.2024 16:43
Происшествия 30.11.2024 16:43
Комментарии

0
Далее
Происшествия
30.11.2024 15:41
Происшествия 30.11.2024 15:41
Комментарии

0
Далее
Происшествия
30.11.2024 14:47
Происшествия 30.11.2024 14:47
Комментарии

0
Далее
Происшествия
30.11.2024 13:42
Происшествия 30.11.2024 13:42
Комментарии

0
Далее
Происшествия
30.11.2024 09:44
Происшествия 30.11.2024 09:44
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

10:08
Под Волгоградом иномарка врезалась на трассе в самосвалСмотреть фотографии
10:05
В станице под Волгоградом за одну ночь сгорели два домаСмотреть фотографии
10:01
В Волгограде пропал 77-летний пенсионер с провалами в памятиСмотреть фотографии
09:44
В УФСИН подтвердили смерть арестанта, избившего под Волгоградом участника СВОСмотреть фотографии
09:41
Начальника энергоснабжающей организации осудят за взятки под ВолгоградомСмотреть фотографии
08:53
Волгоградку оштрафовали за домашнюю торговлю нижним бельемСмотреть фотографии
08:23
162 тысячи жителей Волгоградской области признали инвалидамиСмотреть фотографии
07:58
В Михайловке назначили комиссию после скандала с детской площадкойСмотреть фотографии
06:29
Служебные квартиры депутатов Волгоградской облдумы остались без ремонтаСмотреть фотографии
22:11
Небольшой снег пообещали в Волгоградской области 3 декабряСмотреть фотографии
21:31
V102.RU: стала известна причина смерти избившего участника СВО в Волжском арестованногоСмотреть фотографии
20:51
Волгоградские ватерполисты с двух побед стартовали в розыгрыше СуперлигиСмотреть фотографии
20:29
Житель Волгоградской области угнал и разбил машину бывшей женыСмотреть фотографии
19:48
В Волго-Ахтубинской пойме построили 74 ВПССмотреть фотографии
19:25
4-летняя волгоградка Настя Токарева сделала первые шаги при поддержке ДетфондаСмотреть фотографии
19:00
Дело главы района Ивана Геля рассмотрит суд в ИловлеСмотреть фотографии
18:33
На «Волгоград Арене» начали снимать газонСмотреть фотографииCмотреть видео
17:23
«Эксперт РА» подтвердило кредитный рейтинг ГК «А101» на уровне ruAСмотреть фотографии
16:52
Сбившей четверых школьников волгоградке вынесли приговорСмотреть фотографии
16:34
В Волгограде здание ЦУМа признано аварийнымСмотреть фотографии
15:48
«Раскроем ваши таланты»: дружная команда и яркая корпоративная культура в «Арконт»Смотреть фотографии
15:48
В Волгограде осудили мужчину, зарезавшего соседа по общежитиюСмотреть фотографии
15:41
Медик из ЛНР стал зампредседателя волгоградского облкомздраваСмотреть фотографии
15:21
В Волгограде суд обязал УК отремонтировать девятиэтажки на ул. СкосыреваСмотреть фотографии
15:07
В Волгограде наркохимик получил 14 лет колонии строгого режимаСмотреть фотографии
14:47
Дискуссия о жизни закончилась для волгоградца переломами и пробитым лёгкимСмотреть фотографии
14:19
Андрей Бочаров поздравил с 99-летием фронтовика Виктора ШестеляСмотреть фотографии
13:32
Две эпичные свалки около ж/д обнаружили в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:29
В Волгограде пассажирский микроавтобус влетел в фургон «Яндекс Маркета»Смотреть фотографииCмотреть видео
13:21
Волгоградцы улучшили шансы накопить миллион рублейСмотреть фотографии
 