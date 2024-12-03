В УФСИН подтвердили смерть арестанта, избившего под Волгоградом участника СВО





В УФСИН России по Волгоградской области прокомментировали информацию о смерти помещенного под арест 30-летнего Микаила Айдын Оглы Разакова. Как сообщает ИА «Высота 102», в управлении подтвердили, что смерть арестанта наступила в связи с имевшимся у него заболеванием.

Напомним, Микаил Айдын Оглы Разаков находился под стражей в ожидании судебного процесса по уголовному делу об избиении участника СВО. Житель города Волжского Волгоградской области обвинялся по ч. 2 ст. 213 УК РФ – хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, совершенное с применением насилия к гражданам, в составе группы лиц по предварительному сговору. По версии следствия, мужчина в компании со своим приятелем, используя малозначительный повод, в конце сентября нанес побои двум случайным прохожим. Один из них, как выяснилось затем, являлся участников спецоперации.

Накануне ИА «Высота 102» сообщило о смерти Разакова. По информации источников агентства, арестант был переведен в лечебное исправительное учреждение из СИЗО №5 и мог скончаться из-за закупорки легочной артерии. В УФСИН России информацию о смерти подозреваемого по уголовному делу подтвердили, однако без уточнения причин смерти. Здесь также сообщили, что с находившимся под арестом Разаковым проводились реанимационные мероприятия, однако спасти ему жизнь не удалось.

– Подследственный скончался в лечебном исправительном учреждении в результате осложнений имеющегося заболевания при реанимационных действиях, – сообщили в УФСИН России.

Рассмотрение уголовного дела планируется в Волжском городском суде с участием второго фигуранта.