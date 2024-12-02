V102.RU: стала известна причина смерти избившего участника СВО в Волжском арестованного





Один из напавших на участника СВО в Волжском скоропостижно скончался. Арестованный ранее по решению суда уроженец Азербайджана Микаил Айдын Оглы Разаков умер в лечебном исправительном учреждении №15 УФСИН Волгоградской области. По сообщению собственных источников V102.RU, причиной смерти могла стать закупорка легочной артерии.

Один из напавших на участника СВО в Волжском скоропостижно скончался. Арестованный ранее по решению суда уроженец Азербайджана Микаил Айдын Оглы Разаков умер в лечебном исправительном учреждении №15 УФСИН Волгоградской области. По сообщению собственных источников V102.RU, причиной смерти могла стать закупорка легочной артерии.

Недавно расследование по данному делу было закончено. Двое жителей Волжского обвинялись по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, совершенное с применением насилия к гражданам, в составе группы лиц по предварительному сговору). По решению Волжского городского суда они были арестованы до 13 декабря. Недавно расследование по данному делу было закончено. Двое жителей Волжского обвинялись по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, совершенное с применением насилия к гражданам, в составе группы лиц по предварительному сговору). По решению Волжского городского суда они были арестованы до 13 декабря.

Им грозило до 7 лет лишения свободы. Происшествием также заинтересовался глава СК РФ Александр Бастрыкин, потребовавший доклад по данному делу. К слову, после произошедшего зачинщики конфликта извинились за совершенное нападение. В частности, Микаил Разаков заявил, что не знал, что избивает участника СВО, а к спецоперации он относился положительно. И даже не против был при необходимости стать одним из участников СВО. Однако затем стало известно, что Разаков и Ларичкин не признали свою вину.

Им грозило до 7 лет лишения свободы. Происшествием также заинтересовался глава СК РФ Александр Бастрыкин, потребовавший доклад по данному делу. К слову, после произошедшего зачинщики конфликта извинились за совершенное нападение. В частности, Микаил Разаков заявил, что не знал, что избивает участника СВО, а к спецоперации он относился положительно. И даже не против был при необходимости стать одним из участников СВО. Однако затем стало известно, что Разаков и Ларичкин не признали свою вину.





Редакция направила официальный запрос в УФСИН с просьбой подтвердить смерть арестованного Разакова и пояснить причину, от чего он скончался.



Напомним, в конце сентября Разаков вместе со своим приятелем Ларичкиным беспричинно избили двоих мужчин, которые проходили мимо них около дома №3 по улице Скрипки в Волжском. Одному из них показалось, что прохожий прошел слишком близко с его якобы беременной женой и будто бы ее задели. После этого Разаков и его друг напали на прохожих и нанесли им около 10 ударов по голове и туловищу. При этом две девушки, ставшие свидетелями избиения, спокойно наблюдали за происходящим. Один из избитых оказался участником СВО. А процесс избиения попал на видеокамеру домофона.