Борьба с коррупцией

Закупка белья на 1 млн Волгоградской облдумой вызвала вопросы

Борьба с коррупцией 28.11.2024 13:18
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28.11.2024 13:18


Закупка постельного белья аппаратом Волгоградской области  вызвала вопросы у потенциальных участников аукциона. Как сообщает V102.RU со ссылкой на сайт госзаказов, в адрес заказчика было направлено предостережение о необходимости соблюдения  антимонопольного законодательства. 
В частности, в опубликованном обращении к заказчику подчеркивается, что аппарат регпарламента предоставил преимущества организациям инвалидов при проведении закупки. Однако, как указывается в письме, на такие преференции не могут претендовать региональные организации общества инвалидов. Заказчика призвали учитывать разъяснение ФАС по данному вопросу при определении победителя и отклонить подобную заявку при проведении аукциона. 
На что в облдуме ответили, что заявки на участие в данной закупке будут рассматриваться в соответствии с требованиями закона о контрактной системе и требованиями иных действующих нормативных документов. 
Напомним, Волгоградская областная дума планирует закупить 450 комплектов белья в пяти расцветках в качестве сувенирной продукции для обеспечения государственных нужд регионального парламента. На эти цели выделен почти 1 миллион рублей. 
Итоги аукциона еще не подведены.

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