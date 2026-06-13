



В Волгоградской области минувшей ночью силами ПВО отражена террористическая атака украинских БПЛА на инфраструктуру региона. Зафиксировано возгорание после падения обломков сбитого дрона. Пострадавших нет, сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

- В результате падения обломков на территории промышленной инфраструктуры в Котовском районе возникло возгорание, ликвидация продолжается. В Кумылженском районе при падении БПЛА зафиксировано возгорание на окраине лесного массива «Шакинская дубрава», пожар ликвидирован. Пострадавших нет, - прокомментировал ситуацию глава региона.

Напомним, что ночью в Волгоградской области действовал режим беспилотной опасности. По данным Минобороны России, всего с 20.00 мск 12 июня до 7.00 мск 13 июня было сбито 177 БПЛА.