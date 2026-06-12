



Советские машины, о которых несколько десятилетий назад мечтал буквально каждый, в очередной раз собрали аншлаг и стали гвоздем праздничной программы в ЦПКиО.





О том, что советские «Москвичи», «Копейки» и знаменитые «Жигули» попали в добрые руки, говорят даже детали – натертые до блеска зеркала, салон без единой пылинки и другие мелочи, которые, впрочем, кажутся мелочами лишь нам, дилетантам.

- Вокруг этих машин всегда возникает ажиотаж. Хотя, казалось бы, показываем мы их достаточно часто, - признает волгоградский реставратор, поклонник советского автопрома Николай Лялин. – Интересно, как по-разному люди разных поколений относятся к ретротехнике. Взрослые увлеченно рассказывают, как когда-то в детстве ехали на «Москвиче» вместе с отцом на рыбалку, а дети с удивлением заглядывают в салон и пытаются найти кнопку, которая бы завела автомобиль!









Во времена, когда тренд на ностальгию лишь набирает обороты, легенды советского автопрома притягивают не только повзрослевших мальчишек, но и девушек, знающих толк в модных фотосессиях! Согласитесь, кадры в этих автомобилях получаются ну очень эффектными?













- Вместе с товарищем мы также привезли детские педальные машинки, которые в свое время выставлялись в парках города. Детвора покаталась на них с удовольствием. Все-таки современный пластик не идет ни в какое сравнение с этим качеством, проверенным временем, - убежден Николай Лялин.





Фото Андрея Поручаева