



В московском Дворце культуры состоялась четвёртая конференция МАРККОМ ФНЛ – площадка, где представители клубов лиги обсуждали векторы развития коммерции, маркетинга и коммуникаций. Кульминацией мероприятия стала церемония награждения Премии ФНЛ 2026, которая наглядно показала: в ФНЛ умеют делать из каждого матча событие, а из партнёрства – реальный результат.

Приятно констатировать, что в тройке лучших оказался волгоградский «Ротор». Сине-голубые собрали сразу пять наград на Премии ФНЛ 2026 – и в каждой номинации у них был свой особый почерк.

Лучшая спонсорская активация

Здесь победа – это не про «красиво», а про измеримый эффект. Первое место у ФК «Енисей» за кейс по генерации лидов и продаж для автодилера «АГАТ‑Авто» через футбольное комьюнити. Третье место у того же «Енисея» – за интеграцию с «Пятёрочкой» и привлечение пользователей в сервис лояльности «Апельсин». Серебро досталось СК «Ротор»: клуб доказал, что локальный креатив и понимание аудитории усиливают партнёрства.





Лучший матчдей

Золото у «Ротора» за матч, посвящённый дню мультфильмов: такой ход сделал поход на футбол по-настоящему семейным событием. Второе место – у «Енисея» за матч против «Арсенала» 11 мая 2026 года, который запомнился болельщикам особой энергетикой. Бронза – у «СКА‑Хабаровска» с проектом «Мир ФНЛ»: даже в дальних регионах можно создавать события, которые становятся точкой притяжения для города.

Лучший мерчендайзинг

Победа у «Родины»: клуб последовательно выстраивает свой визуальный код. Серебро – у коллаборации «Енисея» с брендом Feathers: такой союз расширяет аудиторию и делает атрибутику модной вне стадиона. Третье место – у «Черноморца»: клуб сделал ставку на культурный код Новороссийска и показал, что локальная идентичность – мощный инструмент для уникального продукта.





Лучший кейс по работе со зрителями в игровой день

Первое место у «Енисея» за организацию открытых показов выездных матчей в ТРЦ «Планета»: отличный способ удержать внимание аудитории, когда команда играет в другом городе. Серебро – у «Факела» с проектами «Выпускной ФНЛ» и «Прятки»: элемент сюрприза отлично разбавляет футбольную рутину. Бронза – у «Родины» за показ матча в фудмолле «Три вокзала. Депо»: новый формат просмотра выводит матч на другой уровень.

Лучший кейс по работе со зрителями в неигровой день

Здесь громко заявили о себе «Арсенал» и «СКА‑Хабаровск». Первое и третье места у «Арсенала»: «Валенкобол» и «Красно‑жёлтый КВИЗ» показали, как поддерживать болельщицкую энергию круглый год. Серебро – у «СКА‑Хабаровска» за «Новогодний СКАлендарь»: активность в неигровые дни помогает клубу оставаться в фокусе аудитории.





Лучшая медиаслужба

Золото у «Родины», которая системно подходит к созданию контента. Серебро – у «СКА‑Хабаровска», бронза – у «Факела»: все три клуба активно развивают собственные каналы коммуникации и умеют говорить со своей аудиторией.

Лучшая работа клубного ТВ

Первое место – у «СКА‑Хабаровска», второе – у «Родины», третье – у «Енисея». Качественный видеоконтент сегодня – это не просто дополнение, а полноценный инструмент формирования лояльности и расширения фан‑базы.





Лучшая фотослужба

Победителем стал «Челябинск», доказав важность визуального языка в современном спорте. Серебро – у «Родины», бронза – у «Торпедо Москва».

Лучший SMM

Лидер – «Родина», которая умело сочетает оперативные публикации с креативными идеями. Серебро – у «Челябинска», бронза – у «Торпедо Москва»: активная работа в соцсетях помогает клубам быть ближе к болельщикам.

Лучшая игровая форма

Золото у «Челябинска» за форму против мошенников: пример того, как экипировка становится манифестом и поднимает важные социальные темы. Серебро – у «Родины», бронза – у «Ротора»: волгоградцы подтвердили, что умеют работать с визуалом и создавать узнаваемый стиль.

Лучшая рекламная кампания клуба или события

Первое место – у «Факела» («Огненный сезон»), второе – у «СКА‑Хабаровска» (повышение узнаваемости бренда), третье – у «Енисея» («Побег Финта: Легенда Татышева»). Рекламные кампании клубов всё чаще становятся самостоятельными мини‑историями.

Лучший проморолик клуба или события

Золото – у «СКА‑Хабаровска» («Поскакали!»), серебро – у «Челябинска» (пранк с новым автобусом), бронза – у «Уфы» (ролик к 15‑летию клуба). Проморолики сегодня – это настоящие мини‑фильмы, которые работают и на эмоции, и на вовлечённость.

Самый креативный анонс матча

Первое место – у «СКА‑Хабаровска» («АПЛ больше не лучшая лига мира»), второе – у «Ротора» (отсылка к «Футураме»), третье – у «Енисея» (семейный сюжет «Брат скоро приедет сюда»). Юмор и поп‑культура отлично работают в спортивном контексте и помогают не потерять внимание болельщиков.

Специальная номинация от VSporte: «Лучшая инфраструктура для проведения прямых трансляций»

Здесь важны не только картинка, но и возможность клуба рассказывать свою историю всей стране. Первое место – у «Урала», второе – у «Ротора», третье — у «Торпедо Москва».

Гран-При в рамках MVP Awards:

ФК «СКА-Хабаровск»

Лидеры сезона: кто собрал больше всего внимания

Если смотреть на масштаб участия и количество наград, особенно выделяются три клуба:

«Родина» – лидер по качеству и системности: золото в мерче, медиаслужбе, SMM и клубном ТВ. Это пример того, как выстроить единую экосистему контента.

«Енисей» – лидер по охвату и практической пользе: сразу несколько кейсов в разных номинациях, включая первые места в спонсорских активациях и работе со зрителями.

«Ротор» – главный по эмоциям и семейному формату: золото за матчдей, серебро в спонсорской активации и креативном анонсе, бронза в форме и инфраструктуре трансляций.

Сезон ФНЛ 2026 показал: успех сегодня – это не только голы и очки, но и умение рассказывать свою историю так, чтобы её хотели слушать. И судя по количеству и качеству проектов, в лиге растёт настоящая маркетинговая культура.

Александр Веселовский

Фото Андрея Поручаева