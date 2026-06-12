В Волгограде озвучили даты ремонта на Астраханском мосту





В Волгограде в следующем году планируют начать масштабный ремонт многострадального Астраханского моста. Об этом губернатор Андрей Бочаров заявил сегодня, 12 июня, на открытии путепровода на Тулака.

- Давайте запланируем, чтобы в следующем году уже приступили к работам на Астраханском мосту. Включайте его в программу – в 2029 мы должны сдать объект, - отметил глава региона.

В будущие планы дорожников включат и обновление Комсомольского моста. Однако в случае с этим участком дороги речь идет пока лишь о проработке вариантов ремонта.

Интересно, что в том виде, в котором его знает каждый волгоградец, Астраханский мост построили только в 1968 году. А его прежнюю версию рабочие засыпали землей.

- Прежний мост засыпали при подъеме уровня дня Царицынской поймы. Где-то в толще грунта он существует до сих пор! – рассказал корреспондентам ИА «Высота 102» волгоградский краевед Роман Шкода.

Фото Павла Мирошкина