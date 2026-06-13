В Волгограде ищут подрядчика, который выполнит комплекс работ по благоустройства сквера на улице Краснопресненской в Советском районе напротив клинической больницы №11. Начальная стоимость контракта составляет 20,5 миллиона рублей.

Если все пойдет по плану, то работы должны быть завершены уже к 1 сентября текущего года. Сейчас территория, которую планируют привести в порядок, находится в запущенном состоянии. В самом центре сквера находится чаша фонтана, но он уже давно не работает, а вместо красивых клумб вокруг – выжженная солнцем, сухая трава.

Согласно документации, здесь проложат поливочный водопровод, установят видеонаблюдение и новое освещение, проведут благоустройство. Кустарник, который превратился в непроходимую чащу, вырубят. Такая же участь ожидает сухие и больные деревья. Старое покрытие тротуарных дорожек демонтируют. Остатки кирпичной стены, которая здесь когда-то стояла, демонтируют.

Подрядчику предстоит обустроить новые пешеходные дорожки, провести озеленение. Здесь высадят ивы, декоративные яблони, сливы Писсарди, можжевельник, черемуху Шуберта, барбарисы, туи и другие растения. Вместо сухостоя на этой территории появится зеленый газон, а также новые лавочки и урны.

Скриншот Яндекс.Карты

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