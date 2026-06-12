Романтичный закат цвета лета показал волгоградский фотограф





Романтичный закат с плотными, будто набитыми ватой облаками, отражающимися в идеальном зеркале водной глади, показал фотограф из Серафимовича Андрей Ковалев.

Заплывающее за горизонт солнце, небо, голубое, с нежными розовыми вкраплениями, - вся эта удивительная картина, которую лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать о ней, живет совсем недолго. Буквально несколько мгновений, и на смену вечерней пасторали придут поглощающие все краски сумерки.





- Эти кадры получились у меня совершенно случайно, - рассказывает Андрей Ковалев. – В этот вечер я снимал праздничное мероприятие на набережной Серафимовича, но, оглядевшись по сторонам, просто не мог пропустить такого пейзажа.





Подобной цветовой палитрой природа богата именно летом. Щедрая на оттенки и полутона, она располагает к неспешным прогулкам и потоку мыслей, далеких от всего рядового и будничного.





Фото Андрея Ковалева