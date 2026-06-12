В Волгограде выбрали новое место для памятника Александру Невскому





В День России губернатор Андрей Бочаров и митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор окончательно определились с местом для памятника Александру Невскому.

- Сегодня мы окончательно приняли совместное решение, что памятник Александру Невскому будет располагаться за моей спиной, - стоя рядом с храмом напротив НЭТа, объявил Андрей Бочаров.

Позже в администрации региона конкретизировали выбранный участок, отметив, что семиметровая композиция, созданная архитектором Сергеем Щербаковым, переместится с проезжей части к собору. При этом фигура великого князя будет видна с главной площади города.

Вместе с тем на площади Павших Борцов продолжаются основные работы. Вырыв ямы выше человеческого роста, подрядчик укладывает новые коммуникации. Попутно на стройплощадке ровняют песок, скрывая под его плотным слоем поистине «марсианские» пейзажи. Кстати, красноватый оттенок оголившейся в начале стройки земле придавала крошка от старого царицынского кирпича.

- Подземные части домов, которые прошли через Сталинградскую битву и были разобраны во второй половине 40-х годов, фундаменты, низшие уровни первых этажей остались на месте и сейчас ковш экскаватора вместе со слоями асфальта крошит отчасти и этот царицынский кирпич, рассыпая его по земле красным порошком, - рассказывал волгоградский краевед Роман Шкода. - Вот так прошлое намекает нам о том, что оно прячется где-то под слоями асфальта, по всему городу.





Напомним, уже к 1 августа перекопанную площадь Павших Борцов должна укрыть брусчатка. В центре Волгограда установят также систему видеонаблюдения и освещения. После этого подрядчик приступит к финальному этапу работ - высадке деревьев и установке малых архитектурных форм.





Фото Андрея Поручаева