Волгоградцы после прихода жары потянулись на «дикие» пляжи





Как только в Волгоградскую область пришел июньский зной, горожане, не дожидаясь официального начала купального сезона, потянулись к воде.

Всего недели по-настоящему жарких деньков многим волгоградцам хватило для того, чтобы достать с полок плавки и купальники. В ожидании открытия официальных пляжей – в этом году их вновь будет всего три – изнуренные солнцем жители расстелили полотенца на «диком» берегу Волги у стенки Родимцева в Центральном районе, а также на Ангарском пруду – в Дзержинском.





Осторожный заход в воду, тяжелое посапывание и вот – первый нырок. Раскидывая руки в сторону, первые ныряльщики не скрывают своего удовольствия.

- Не холодно? – интересуются те, кто пока лишь присматривается к обстановке. Но эмоции на лицах купающихся говорят сами за себя.





К слову, в Волгограде официальную подготовку пляжей планируют начать лишь после того, как вода прогреется как минимум до 18 градусов. После этого мэрия обязана дождаться заключения Роспотребнадзора о санитарно-эпидемиологическом состоянии как самих водоемов, так и песка.





В Волжском сезон купания официально откроют уже 25 июня. Жителей города-спутника зовут освежиться на центральном пляже, который уже прошел все необходимые процедуры и получил заключения специалистов.

Фото Геннадия Гуляева