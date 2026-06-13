



Волгоградская область, как и несколько других регионов России, подверглась ночью 13 июня атаке украинских БПЛА. К сожалению, без последствий налет вражеских беспилотников не обошелся.

В 00-42 ч. 13 июня в регионе была объявлена беспилотная опасность. Жителей региона призвали не приближаться к окнам и избегать открытых участков на улице в разосланных СМС.

Отметим, что аэропорт Волгограда работал в штатном режиме. Несмотря на отсутствие плана «Ковёр», в волгоградском аэропорту был отменен московский рейс на посадку и на вылет.

Губернатор Волгоградской области утром выступил с экстренным заявлением. Андрей Бочаров сообщил об атаке БПЛА ВСУ на промышленную инфраструктуру региона.

- В результате падения обломков на территории промышленной инфраструктуры в Котовском районе возникло возгорание, ликвидация продолжается. В Кумылженском районе при падении БПЛА зафиксировано возгорание на окраине лесного массива «Шакинская дубрава», пожар ликвидирован. Пострадавших нет, - прокомментировал ситуацию глава региона.

Утром 13 июня Минобороны отчиталось об отражении атаки БПЛА в Волгоградской области. Всего над регионами России ночью 13 июня было уничтожено 177 вражеских БПЛА. Помимо волгоградского региона, были сбиты беспилотники над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Новгородской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.